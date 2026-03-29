VinFast hoàn tất hơn 3.500 đơn ôtô điện trong một ngày

VinFast lập kỷ lục hoàn tất 3.520 đơn đặt hàng ôtô điện trong ngày 28/3, tương đương khoảng 146 đơn mỗi giờ, trung bình 2,4 đơn mỗi phút.

Theo thông tin từ hãng, đây là các đơn hàng đã hoàn tất thủ tục và sẵn sàng xuất xưởng. Số xe này sau đó sẽ được vận chuyển tới đại lý trước khi bàn giao cho khách hàng.

Con số 3.520 đơn hàng hoàn tất trong ngày của VinFast tương đương doanh số một tháng của một số hãng xe trên thị trường. Chẳng hạn, tháng 2/2026, Toyota bán 3.890 xe, trong khi Hyundai đạt 3.080 xe.

Trên một số diễn đàn người dùng, nhiều ý kiến bày tỏ sự bất ngờ và đánh giá cao năng lực sản xuất, kinh doanh của của hãng. Chị Nguyễn Hồng Lan cho rằng con số này phản ánh nhu cầu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện của người dùng, trước bối cảnh chi phí nhiên liệu biến động.

"Xe điện sạch sẽ, bảo vệ môi trường, lại không lo phụ thuộc vào giá xăng, dầu nên ngày càng nhiều người chuyển sang cũng là xu hướng tất yếu", chị Hồng Lan bày tỏ.

Một số mẫu xe nổi bật của VinFast. Ảnh: VinFast

Trong 2 năm trở lại đây, VinFast liên tiếp ghi nhận các kỷ lục doanh số trên thị trường Việt. Năm 2024, hãng giữ vị trí dẫn đầu thị trường ôtô Việt Nam. Năm 2025, doanh nghiệp bàn giao 175.099 xe, cao hơn tổng doanh số cộng lại của ba thương hiệu nước ngoài gồm Toyota (71.954 xe), Hyundai (53.229 xe) và Ford (50.450 xe).

Riêng tháng 12/2025, hãng bán ra 27.649 xe, lập kỷ lục doanh số theo tháng trên thị trường. Con số này tương đương sản lượng cả năm của một số thương hiệu, như Kia với 27.176 xe. Các chuyên gia nhận định, với những lợi thế như hiện tại, VinFast có thể thiết lập thêm các kỷ lục mới về doanh số trong năm 2026.

VF5 là một trong những mẫu xe được người dùng ưa chuộng. Ảnh: VinFast

Bên cạnh chất lượng xe, giới phân tích cho rằng thành tích của VinFast là kết quả của chiến lược đầu tư dài hạn vào hệ sinh thái xanh toàn diện. Hiện mạng lưới trạm sạc do V-Green phát triển đã được quy hoạch với khoảng 150.000 cổng sạc tại 34 tỉnh, thành. Sắp tới, doanh nghiệp này cũng sẽ triển khai 99 "siêu trạm sạc" với 100 súng sạc 150 kW tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ lớn trên cả nước, củng cố thêm lợi thế về hạ tầng sạc. Song song đó, hệ thống hơn 400 xưởng dịch vụ đảm bảo trải nghiệm sử dụng xe của khách hàng luôn liền mạch.

TS Lê Hoàng Nam, chuyên gia về quy hoạch giao thông cho rằng, "kỷ lục nối tiếp kỷ lục" của VinFast là điều dễ hiểu khi hệ sinh thái từ sản phẩm, trạm sạc tới xưởng dịch vụ đều được quy hoạch bài bản.

"Chuyển đổi xanh không chỉ mang lại lợi ích cho từng gia đình, từng cá nhân mà còn góp phần thúc đẩy điện hóa giao thông, giảm phát thải ra môi trường và đặc biệt hạn chế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch như xăng, dầu", vị chuyên gia phân tích.

Minh Ngọc