VinFast bán xe gầm cao cỡ nhỏ nhiều hơn Toyota, Kia cộng lại

Sau quý I, thị phần CUV cỡ nhỏ nói chung (A+ đến C-) của VinFast đạt gần 45%, theo sau là Toyota - 18,5%, Kia - 13,2%, tổng hơn 31%.

Với hai mẫu cỡ A+ và B là VF 5 và VF 6, VinFast bán ra tổng cộng 15.531 xe trong quý I, dẫn đầu toàn phân khúc cỡ nhỏ nói chung. Cùng lượng bán ở mức cao hàng đầu thị trường của VF 3 (10.188 xe), hãng xe Việt đang thống trị các sản phẩm gầm cao cỡ nhỏ nói chung hướng chủ yếu đến khách mua lần đầu, kinh doanh dịch vụ hoặc di chuyển cá nhân.

Toyota bán ba sản phẩm, gồm Raize, Yaris Cross, Corolla Cross, nhiều nhất trong số các hãng cạnh tranh, chiếm khoảng 18,5% thị phần, tương ứng 6.351 xe. Trong số này, Yaris Cross là mẫu xe chủ lực, doanh số hiện đứng đầu dải sản phẩm của hãng Nhật, xếp trên cái tên "truyền thống" là Vios ở phân khúc sedan.

Kia cạnh tranh ở phân khúc với hai mẫu là Seltos và Sonet, doanh số gộp 4.548 xe. Tầm ảnh hưởng của cả hai đã suy yếu rõ rệt so với nhiều năm trước nhưng vẫn giúp thương hiệu Kia nằm trong nhóm 3 hãng bán nhiều xe gầm cao cỡ nhỏ nhất thị trường.

Một thương hiệu xe Hàn khác là Hyundai cũng hiện diện ở nhóm xe có mức tăng trưởng cao hàng đầu thị trường vài năm trở lại đây. Creta đã qua thời đỉnh cao, còn Venue thuộc nhóm bán chậm hàng đầu phân khúc. Hai mẫu xe này giúp Hyundai chiếm khoảng hơn 9% thị phần.

Mitsubishi và Honda đều chỉ bán một mẫu CUV cỡ nhỏ, lần lượt là Xforce và HR-V. Thị phần nắm giữ lần lượt hơn 9% và 3%. Mazda mờ nhạt nhất phân khúc khi cả CX-3 và CX-30 đều lép vế trước các đối thủ, thị phần chung đạt 1,6%.

So với cùng kỳ 2025, hầu hết các mẫu xe ở nhóm đầu doanh số đều tăng trưởng dương trong quý I/2026, riêng VF 5 giảm 19%. Mẫu xe VinFast suy giảm doanh số do một phần nguyên nhân từ sự xuất hiện của Limo Green, mẫu MPV 7 chỗ chuyên dùng cho hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Trong cơ cấu doanh số của phân khúc CUV cỡ nhỏ nói chung, nhóm cỡ B được ưa chuộng nhất. Dẫn đầu độ ăn khách của nhóm này là VF 6 ở mảng xe điện và Yaris Cross mảng xe động cơ đốt trong.

Phạm Trung