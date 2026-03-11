VinEnergo hợp tác GE Vernova tại dự án điện LNG Hải Phòng

GE Vernova sẽ cung cấp tua-bin khí 9HA.02 và máy phát điện H78 cho dự án điện LNG Hải Phòng giai đoạn 1, công suất 1.600 MW của VinEnergo.

Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo (thành viên Tập đoàn Vingroup) và GE Vernova (Mỹ) vừa ký thỏa thuận lựa chọn công nghệ cho dự án Nhà máy điện LNG Hải Phòng. Theo đó, GE Vernova sẽ cung cấp hai tua-bin khí 9HA.02 và hai máy phát điện H78 cho giai đoạn một (công suất 1.600 MW), bảo đảm mục tiêu vận hành nhà máy vào cuối năm 2030.

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ sự kiện "The Energy of Change Summit 2026" tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng giám đốc VinEnergo (bên trái) và ông Eric Gray, Tổng giám đốc Mảng nguồn điện, GE Vernova (bên phải) trong buổi công bố hợp tác trước sự chứng kiến của ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương (bìa trái, hàng sau) và ông Scott Strazik (đứng cạnh ông Hùng), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn GE Vernova. Ảnh: VinEnergo

"Việc hợp tác với GE Vernova - nhà cung cấp hàng đầu thế giới - để triển khai các công nghệ tiên tiến nhất không chỉ giúp bảo đảm hiệu quả vận hành tối ưu cho Nhà máy điện LNG Hải Phòng, mà còn tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong vai trò tiên phong giảm phát thải và xây dựng hệ sinh thái công nghiệp và năng lượng xanh bền vững", ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng giám đốc VinEnergo, cho biết.

Ramesh Singaram, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc mảng Điện khí, khu vực châu Á - Thái Bình Dương,GE Vernova chia sẻ thông qua việc triển khai tua-bin khí 9HA.02 và máy phát điện H78, đơn vị mang đến các công nghệ tiên tiến giúp giảm phát thải, đạt hiệu suất hàng đầu trong ngành và bảo đảm khả năng phát điện quy mô lớn, đáng tin cậy. "Sự hợp tác này thể hiện cam kết của chúng tôi đối với các giải pháp năng lượng bền vững và hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang nền năng lượng bền vững hơn", ông nói.

Công nghệ tua-bin khí GE Vernova 9HA.02 có hiệu suất rất cao, với khả năng khởi động nhanh và điều chỉnh tải linh hoạt, cho phép đáp ứng hiệu quả nhu cầu điện năng biến động liên tục. Với nhiệt độ buồng đốt vượt quá 1.400 độ C, hệ thống này giúp nâng cao hiệu suất phát điện. Ngoài ra, tua-bin 9HA.02 có khả năng sử dụng nhiên liệu linh hoạt, có thể đốt hydrogen với tỷ lệ lên tới 50% theo thể tích, cùng lộ trình hướng tới 100% hydrogen trong tương lai, qua đó thể hiện sự phù hợp với các mục tiêu phát triển năng lượng bền vững.

GE Vernova là tập đoàn năng lượng có trụ sở tại Mỹ, chuyên cung cấp công nghệ và giải pháp phát điện, điện gió, điện khí và điện lưới cho nhiều quốc gia trên thế giới. Doanh nghiệp sở hữu danh mục công nghệ tua-bin khí và hệ thống phát điện hiệu suất cao, đồng thời phát triển các giải pháp giảm phát thải và hỗ trợ chuyển dịch sang hệ thống năng lượng bền vững. GE Vernova hiện triển khai các dự án năng lượng tại hơn 100 quốc gia, phục vụ hàng triệu khách hàng và đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu.

Hải My