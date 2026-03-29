VinEnergo đầu tư 8 tỷ USD vào cụm nhà máy điện gió Gia Lai

Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo ký hợp tác UBND tỉnh Gia Lai nhằm nghiên cứu, khảo sát tiềm năng, hướng đến đầu tư xây dựng cụm nhà máy điện gió 8 tỷ USD tại Gia Lai, ngày 28/3.

Theo thỏa thuận, dự án cụm nhà máy điện gió Gia Lai sẽ được triển khai theo hai giai đoạn, hướng tới quy mô hàng đầu khu vực. Trong đó, giai đoạn 1 dự kiến được triển khai với tổng công suất khoảng 2.000 MW, sau đó mở rộng quy mô lên khoảng 3.000 MW trong giai đoạn 2. Tổng vốn đầu tư dự kiến cho toàn bộ dự án là khoảng 210.000 tỷ đồng (gần 8 tỷ USD).

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng tạo ra quần thể năng lượng sạch khổng lồ, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong dài hạn, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Gia Lai. Thỏa thuận đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo của VinEnergo, thể hiện cam kết của Tập đoàn Vingroup trong việc đồng hành cùng địa phương thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Đại diện tỉnh Gia Lai và lãnh đạo VinEnergo ký hợp tác xây dựng nhà máy điện gió Hòn Trâu (giai đoạn 1) và nhà máy điện gió Vĩnh Thuận. Ảnh: VinEnergo

Bà Nguyễn Hương Giang, Phó tổng giám đốc VinEnergo cho biết, thông qua việc phát triển nguồn năng lượng sạch, dự án sẽ góp phần đáng kể vào việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

"Chúng tôi cam kết đầu tư bài bản, lâu dài, tuân thủ quy định pháp luật nhằm bảo đảm hiệu quả kinh tế và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp và người dân", đại diện VinEnergo nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết địa phương đánh giá cao năng lực của doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm triển khai nghiên cứu và phát triển các dự án.

Hiện doanh nghiệp này đang đầu tư hàng loạt dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn tại các địa phương như: Nhà máy Điện gió Kỳ Anh (Hà Tĩnh, công suất thiết kế 400 MW); Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh (Hà Tĩnh, công suất thiết kế 498 MW); Nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1 (Điện Biên, công suất thiết kế 300 MW); Nhà máy điện mặt trời nổi Bản Chát 1 (Lai Châu, công suất thiết kế 250 MW); Nhà máy điện mặt trời nổi Bản Chát 2 (Lai Châu, công suất thiết kế 300 MW).

Với định hướng mở rộng hoạt động ra toàn cầu, VinEnergo đã công bố mục tiêu phát triển 100 GW năng lượng tái tạo trong 3 năm tới tại các thị trường quốc tế cốt lõi như Bắc Mỹ, Bắc Âu, Địa Trung Hải, Đông Nam Á, đồng thời nghiên cứu các thị trường tiềm năng khác như Trung Á và châu Phi. Đơn vị hiện đã đạt thỏa thuận triển khai các danh mục dự án quốc tế đầu tiên tại Đan Mạch, Thụy Điển, Philippines với tổng công suất 10GW.

Minh Ngọc