VinEnergo công bố danh mục năng lượng tái tạo toàn cầu

VinEnergo công bố kế hoạch phát triển trên toàn cầu, ban đầu tập trung tại châu Á và châu Âu, với danh mục dự án năng lượng tái tạo quy mô 10 GW.

Doanh nghiệp này cũng thỏa thuận với nhiều đối tác nước ngoài phát triển danh mục dự án năng lượng tái tạo quy mô 10 GW do đơn vị làm chủ từ thiết kế, cấu trúc thương mại đến vận hành dài hạn.

Cụ thể, tại Bắc Âu, công ty hợp tác với GreenGo Energy phát triển 2 GW tại Đan Mạch và Thụy Điển, hướng tới mở rộng lên 6,2 GW tại khu vực này và châu Âu. Tại Philippines, VinEnergo triển khai 3,8 GW điện mặt trời cùng NKS Renewables Inc, URG Asia Corporation và 11.11 Growth Properties; nắm trên 80% cổ phần và giữ vai trò đơn vị triển khai chính. Một số dự án đã khởi động từ đầu 2026, dự kiến vận hành giai đoạn 2027 - 2028.

Với năng lực tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), công ty chủ động thiết kế, nguồn cung và giải pháp kỹ thuật cho toàn bộ danh mục. Dự kiến trong quý I/2026, quy mô dự án quốc tế sẽ nâng lên 20 GW sau khi bổ sung tối thiểu 8 GW tại Đông Nam Á và châu Phi.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng giám đốc VinEnergo (trái) và ông Karsten Nielsen, Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn GreenGo Energy (phải) tại buổi lễ ký kết hợp tác giữa hai bên. Ảnh: VinEnergo

Theo kế hoạch tổng thể, VinEnergo đặt mục tiêu phát triển 100 GW năng lượng tái tạo trong 3 năm tới. Trong đó, 50 GW tại các thị trường trọng điểm như Bắc Mỹ, Bắc Âu, Địa Trung Hải và Đông Nam Á, những khu vực có nhu cầu điện tăng nhanh và chính sách khuyến khích năng lượng sạch rõ rệt.

Doanh nghiệp cũng nghiên cứu mở rộng sang Trung Á và châu Phi, thông qua hợp tác với chính phủ và các bên liên quan để phát triển nguồn điện bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận điện sạch và đóng góp mục tiêu Net Zero.

Trước đó, nhằm thiết lập nền tảng khi triển khai các dự án năng lượng tái tạo bài bản, VinEnergo đã ký kết hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế để tiếp cận nguồn tín dụng xanh.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng giám đốc VinEnergo, cho biết từ năm 2026, công ty bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, hướng tới vị thế doanh nghiệp năng lượng tái tạo có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Theo ông, việc triển khai đồng thời danh mục lớn tại nhiều thị trường cho thấy năng lực quản trị và thực thi dự án, đồng thời góp phần nâng cao vai trò doanh nghiệp Việt trong chuyển dịch năng lượng.

Ông Andre Pablo G. Fausto, Chủ tịch NKS Renewables (trái) và ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng giám đốc VinEnergo (phải) tại buổi lễ ký kết hợp tác hôm 29/1. Ảnh: VinEnergo

Năm 2025, VinEnergo khởi công Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng, tổng vốn khoảng 178.000 tỷ đồng, công suất 4.800 MW. Doanh nghiệp cũng được giao đầu tư hai dự án điện gió ngoài khơi tại Hà Tĩnh (900 MW, hơn 39.000 tỷ đồng), tham gia dự án điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 tại Gia Lai (750 MW) và được phê duyệt là nhà đầu tư dự án điện gió Vĩnh Thuận (143 MW).

Ra mắt tháng 3/2025, VinEnergo là đơn vị thuộc trụ cột năng lượng xanh của Vingroup, định hướng trở thành nhà đầu tư và phát triển năng lượng tái tạo quy mô lớn, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam. Công ty tập trung vào điện mặt trời và điện gió, áp dụng công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, chất lượng.

Hải My