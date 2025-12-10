VinCons tuyển 100.000 công nhân xây dựng toàn quốc

Gia nhập VinCons, người lao động được đảm bảo thu nhập ổn định, hưởng đủ chế độ và làm việc với công nghệ xây dựng hiện đại.

Ngày 10/12, Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons (thuộc Tập đoàn Vingroup) vừa thông báo kế hoạch tuyển 100.000 lao động xây dựng cho các đại dự án trên toàn quốc. Lực lượng tuyển dụng trải rộng ở các nhóm nghề như: xây, trát, ốp lát, sơn bả, thép - bê tông, thạch cao, điện, cấp thoát nước, điều hòa, hàn... Người lao động có thể làm việc tại nhiều địa phương từ Bắc vào Nam gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP HCM, Tây Ninh...

Đây được xem là đợt tuyển dụng lớn nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của VinCons trên hành trình trở thành nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp, đồng thời mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp tại những công trình quy mô quốc tế.

VinCons mở đợt tuyển dụng lớn nhất từ trước đến nay nhằm hiện thực hóa kế hoạch thi công phát triển các đại đô thị thông minh, đại dự án công nghiệp, các khu phức hợp thương mại - dịch vụ trị giá hàng tỷ USD trên toàn quốc. Ảnh: VinCons

Gia nhập đội ngũ VinCons, người lao động được tiếp cận và vận hành các thiết bị xây dựng thế hệ mới, công nghệ tiên tiến, quy trình quản lý an toàn nghiêm ngặt. Trường hợp chưa có kinh nghiệm, công ty sẽ tổ chức đào tạo bài bản và tổ chức thực tập tại công trường, giúp người lao động nhanh chóng hòa nhập và phát triển tay nghề vững chắc.

Bên cạnh việc tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp, doanh nghiệp cũng cung cấp môi trường làm việc văn minh với chế độ an sinh ổn định, không chỉ đảm bảo nâng cao tiêu chuẩn sống cho công nhân mà còn cam kết thu nhập cạnh tranh, chế độ phúc lợi đầy đủ và có định hướng phát triển rõ ràng.

Cụ thể, về thu nhập, ngoài việc được trả đúng hạn hai lần mỗi tháng, công nhân vẫn được hưởng 100% lương cơ bản kể cả trong thời gian chờ việc. Về chế độ phúc lợi, công ty cam kết đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và mua bảo hiểm tai nạn lao động 24/7 cho công nhân kể từ khi có mặt tại công trường. Chế độ ngày nghỉ phép năm, quà Tết... giúp người lao động yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài. Doanh nghiệp cũng cung cấp đồng phục và bảo hộ lao động đầy đủ, đảm bảo an toàn cho lực lượng lao động. Về môi trường sống, VinCons miễn phí phòng ký túc xá trang bị điều hòa, 3 bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày cho công nhân; hỗ trợ di chuyển lần đầu đến dự án, di chuyển từ ký túc xá đến địa điểm làm việc...

VinCons hướng đến cơ hội phát triển cùng các công trình mang tầm vóc quốc tế. Ảnh: VinCons

Ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng giám đốc VinCons khẳng định công ty cam kết xây dựng một môi trường làm việc tử tế, an toàn và bền vững cho toàn thể người lao động. Công nhân luôn được bảo đảm đời sống, được trân trọng và có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng. "Đợt tuyển dụng 100.000 công nhân lần này không chỉ đáp ứng nhu cầu nhân lực của các dự án trọng điểm mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của VinCons trong việc đồng hành cùng sự phát triển của ngành xây dựng Việt Nam", ông cho biết.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2025 - 2030, VinCons xác định mục tiêu trở thành tổng thầu xây dựng hiện đại, quy mô và chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Công ty cũng đặt tầm nhìn vươn ra khu vực, từng bước khẳng định vị thế ngang tầm với các doanh nghiệp xây dựng hàng đầu châu Á.

Doanh nghiệp đưa ra 4 trụ cột cốt lõi trong định hướng phát triển trung và dài hạn. Thứ nhất là chuẩn hóa và nâng cao chất lượng hệ thống đào tạo, bảo đảm đội ngũ công nhân - kỹ sư vững tay nghề, vững kỷ luật. Tiếp theo là đầu tư đồng bộ máy móc, thiết bị và công nghệ thi công hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các dự án hạ tầng, công nghiệp và dân dụng. Ngoài ra, công ty xây dựng mô hình công trường văn minh, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, hướng tới hiệu quả và tính bền vững. Cuối cùng là nâng chuẩn an toàn lao động và năng suất thi công, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn và ổn định.

Hải My