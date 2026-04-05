Vincom Retail đặt mục tiêu có hơn 100 trung tâm thương mại

Vincom Retail - chủ chuỗi trung tâm thương mại Vincom đang vận hành 90 cơ sở trên toàn quốc, muốn nâng lên 110 địa điểm với 3,5 triệu m2 sàn.

Mục tiêu này được nêu trong thông điệp gửi cổ đông của Chủ tịch HĐQT Vincom Retail (VRE) Trần Mai Hoa, tại báo cáo thường niên 2025 vừa công bố.

Theo bà Mai Hoa, Vincom Retail đặt mục tiêu trở thành nhà phát triển và quản lý bất động sản bán lẻ hàng đầu châu Á. Hiện tại, VRE sở hữu, quản lý và vận hành 90 trung tâm thương mại với tổng diện tích sàn bán lẻ 1,91 triệu m2.

Công ty họ Vingroup đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng lên tới 110 trung tâm thương mại với khoảng 3,5 triệu m2 sàn. Cùng với đó, Vincom Retail dự kiến phát triển 75 khu phố thương mại mới với tổng diện tích đất lên đến 3,5 triệu m2 đất trên toàn quốc.

Vincom Retail cũng lên kế hoạch từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế, thông qua việc phát triển cùng hệ sinh thái Vingroup hoặc chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại các thị trường tiềm năng.

Đến hết năm ngoái, hệ thống Vincom quy tụ gần 1.000 thương hiệu, với 269 nhãn mới gia nhập trong 2025. Năm nay, doanh nghiệp này đặt mục tiêu đón thêm 30% thương hiệu mới.

Trong ngắn hạn, Vincom Retail dự kiến khai trương thêm trung tâm thương mại tại Đan Phượng, Hà Nội từ nay đến cuối năm. Cơ sở này sẽ có tổng diện tích sàn khoảng 25.000 m2.

Với hệ thống 90 trung tâm thương mại hiện tại, công ty cho biết sẽ nghiên cứu các phương án tối ưu hóa giá trị tài sản như tái định vị, tái cấu trúc, M&A hoặc đưa các cơ sở đã vận hành ổn định vào quỹ đầu tư bất động sản...

Về kết quả kinh doanh, VRE lên kế hoạch đạt doanh thu 10.132 tỷ đồng, tăng 16% so với 2025. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế của công ty ở mức 5.375 tỷ đồng, tăng 15%.

Đến hết 31/12/2025, theo báo cáo tài chính kiểm toán, Vincom Retail ghi nhận lợi nhuận lũy kế 27.040 tỷ đồng, tương ứng trên 1 tỷ USD. Tuy nhiên, công ty tiếp tục đề xuất không chia cổ tức, giữ lại toàn bộ lợi nhuận để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Lần gần nhất mà doanh nghiệp này trả cổ tức là 2019 với tỷ lệ 10,5% bằng tiền mặt.

