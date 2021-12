Vinamilk đồng hành cùng khảo sát nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Với vai trò đối tác đồng hành, Vinamilk cùng Anphabe thực hiện khảo sát Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.

Trong vai trò mới này, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) sẽ đồng hành cùng với Anphabe đẩy mạnh việc nghiên cứu chuyên sâu các xu hướng mới, đo lường sức hấp dẫn của thương hiệu nhà tuyển dụng cho nhiều doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy việc xây dựng môi trường làm việc tốt cho cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam.

Từ năm 2013, "Khảo sát nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" được Anphabe khởi xướng và thực hiện hàng năm. Quy mô thực hiện lớn, với các tiêu chí đánh giá toàn diện về môi trường làm việc của các doanh nghiệp tại Việt Nam, khảo sát thu hút được hàng trăm doanh nghiệp và hàng nghìn nhà quản lý nhân sự khắp cả nước tham gia. Năm nay, khảo sát thực hiện đo lường, đánh giá 595 doanh nghiệp hàng đầu theo 20 ngành nghề.

Ba năm liên tiếp (2017-2020) Vinamilk luôn dẫn đầu trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.

Đại diện Vinamilk tham gia công bố các doanh nghiệp nằm trong danh sách 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2021. Ảnh: Chụp từ màn hình

Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc Điều hành Hành chính, Nhân sự và Đối ngoại Vinamilk chia sẻ: "Với vai trò là đối tác đồng hành cùng khảo sát nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, Vinamilk mong muốn hỗ trợ ban tổ chức trong việc mở rộng quy mô khảo sát và giới thiệu các mô hình nơi làm việc tốt rộng khắp hơn nữa trong cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam, từ đó mang đến các giá trị gắn kết với người lao động – một yếu tố rất quan trong của sự phát triển bền vững".

Bà Hương cũng cho biết sự thành công mà Vinamilk có được sau 45 năm thành lập có phần đóng góp rất lớn từ đội ngũ người lao động. Với lực lượng lao động trên 10.000 người tại 35 đơn vị trên cả nước, trong nhiều năm qua, Vinamilk đã thực hiện những chính sách nhân sự hiệu quả, mô hình quản trị tiên tiến và hướng đến người lao động. Trong bối cảnh Covid-19 gây ra các tác động lớn đến kinh tế - xã hội và tình hình hoạt động của mọi doanh nghiệp, các chính sách về nhân sự lại càng được Vinamilk chú trọng.

Khu văn phòng tại trụ sở chính của Vinamilk ở quận 7, TP HCM. Ảnh: Nhung Phạm

Vinamilk đánh giá "con người" chính là yếu tố tạo nên sức mạnh cho bộ máy, là một giải pháp có tính then chốt để đưa các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch và sẵn sàng cho tương lai. Với phương châm "sức khoẻ và sự an toàn của người lao đồng là ưu tiên hàng đầu", doanh nghiệp có nhiều chủ trương quyết liệt kết hợp với các giải pháp kịp thời, linh hoạt để vừa duy trì môi trường làm việc trong điều kiện phòng chống dịch vừa khích lệ tinh thần để giúp người lao động yên tâm làm việc, cống hiến.

Đơn cử như 100% nhân viên, người lao động công ty tại các đơn vị, nhà máy, trang trại đều được hỗ trợ điều kiện làm việc trong giai đoạn thực hiện "3 tại chỗ". Doanh nghiệp cũng thành lập Ban hỗ trợ chuyên môn về phòng chống dịch của công ty và đơn vị, bám sát thực tế và sẵn sàng 24/7 để hỗ trợ nhân viên, thường xuyên cập nhật các quy định mới cũng như tăng cường chế độ, chính sách chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

Nhân viên Vinamilk tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ tuyến đầu và cộng đồng chống lại Covid-19. Ảnh: Vinamilk

Trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, các chính sách, giải pháp được linh động vận dụng theo thực tế của các đơn vị trên tinh thần chung là duy trì sự tích cực, tin tưởng của nhân viên, yên tâm cùng công ty vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất - kinh doanh, bảo đảm cung ứng sản phẩm. Người lao động được khuyến khích cùng chia sẻ các giá trị chung bằng cách tham gia tích cực vào các chương trình hỗ trợ cộng đồng của công ty trong đại dịch.

Đội ngũ quản lý trẻ được Vinamilk đầu tư phát triển để chuẩn bị cho chiến lược nhân sự trong tương lai. Ảnh: Vinamilk

Bên cạnh việc nỗ lực để ổn định bộ máy nhân sự, thực hiện "mục tiêu kép", Vinamilk vẫn song song triển khai các kế hoạch để xây dựng đội ngũ nhân sự cho chiến lược trong tương lai. Năm 2021, chương trình Quản trị viên tập sự được Vinamilk triển khai, nhằm tìm kiếm và phát triển những bạn trẻ trở thành các nhà quản lý tương lai. Các bạn trẻ được "thử lửa" qua giai đoạn khó khăn do đại dịch và ngược lại, cũng đã mang đến những nhân tố mới cho tổ chức, góp phần đào tạo nguồn lực quản lý trẻ chất lượng và có những tố chất cần thiết để sẵn sàng cho bối cảnh mới và những bước phát triển mới.

