Vinafeed Group duy trì danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao

Vinafeed Group tiếp tục góp mặt trong danh sách Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn, cho thấy mức độ tin cậy đối với các sản phẩm thức ăn chăn nuôi.

Chiều 31/3 tại TP HCM, trong khuôn khổ lễ công bố danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026", Vinafeed Group được xướng tên, đánh dấu nhiều năm liên tiếp có mặt trong bảng xếp hạng này. Kết quả phản ánh sự ghi nhận của thị trường đối với chất lượng sản phẩm và mức độ ổn định của doanh nghiệp trong ngành thức ăn chăn nuôi.

Đại diện Vinafeed Group nhận chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2026. Ảnh: Vinafeed Group

Danh hiệu là kết quả của quá trình khảo sát, với sự tham gia của đông đảo người tiêu dùng, cùng hệ thống nhà bán lẻ trên toàn quốc, kết hợp thẩm định từ các cơ quan chức năng. Việc duy trì sự hiện diện qua nhiều năm, trong danh sách bình chọn, là minh chứng cho chất lượng ổn định và thể hiện niềm tin của cộng đồng người chăn nuôi Việt Nam, đối với các sản phẩm mang thương hiệu Vinafeed.

Các doanh nghiệp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026. Ảnh: Vinafeed Group

Với hơn 33 năm phát triển, Vinafeed đã xây dựng hệ thống sản xuất hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến, và kiểm soát nguồn nguyên liệu, mang đến những sản phẩm dinh dưỡng hiệu quả, an toàn và phù hợp điều kiện chăn nuôi trong nước. Không dừng lại ở chất lượng, doanh nghiệp còn định hướng phát triển bền vững, thông qua việc đầu tư vào nghiên cứu, cải tiến sản phẩm và tối ưu giải pháp cho người chăn nuôi, trong bối cảnh ngành đang chuyển mình.

"Danh hiệu 'Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026' không chỉ là niềm tự hào, mà còn là cam kết để Vinafeed tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn, lan tỏa giá trị Việt, và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi nước nhà", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

(Nguồn: Vinafeed Group)