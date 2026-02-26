Vikki Bank triển khai gói tín dụng ưu đãi 10.000 tỷ

Gói tín dụng 10.000 tỷ đồng của Vikki Bank áp dụng đến hết 31/3, tập trung giảm lãi suất cho vay, miễn phí dịch vụ ngân hàng và tăng ưu đãi tiết kiệm.

Theo đại diện nhà băng, chương trình được triển khai với mục tiêu đồng hành doanh nghiệp và người dân khôi phục sản xuất - kinh doanh, ổn định đời sống, tạo đà tăng trưởng bền vững, với hạn mức tài trợ tối đa 100% nhu cầu vốn, thời hạn vay linh hoạt. Ngân hàng áp dụng cơ chế xét duyệt hồ sơ tinh gọn và thông báo kết quả trong ngày.

Lãi suất được điều chỉnh giảm đến 1,5% một năm đối với khoản vay mới; giảm đến 1% trên năm cho khách hàng mới và giảm đến 0,5% một năm với các khoản vay còn dư nợ. Song song đó, doanh nghiệp được miễn phí chuyển tiền trong nước, bao gồm giao dịch nội bộ và liên ngân hàng, cùng các loại phí tra soát, hủy lệnh. Nhà băng cũng miễn phí sử dụng các gói ngân hàng điện tử như Basic, Silver và Gold. Những chính sách này giúp khách hàng tiết giảm chi phí tài chính và ổn định dòng tiền.

Khách hàng giao dịch tại ngân hàng. Ảnh: Vikki Bank

Đối với khách hàng cá nhân, Vikki Bank cộng thêm 0,68% mỗi năm cho khoản tiết kiệm online trên App Vikki và tại điểm giao dịch, áp dụng với số tiền gửi từ 1 triệu đồng. Ngân hàng giảm tối đa 1,5% trên 6 tháng đối với vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm và giảm tối đa 1,0% mỗi 6 tháng đối với vay sản xuất, kinh doanh. Riêng gói vay tín chấp dành cho phụ nữ áp dụng lãi suất từ 8% một năm.

Bên cạnh đó, thẻ tín dụng VikkiGo+ tiếp tục được giới thiệu như giải pháp tài chính linh hoạt. Thẻ tích hợp chức năng thanh toán và tín dụng, miễn phí phát hành và phí thường niên. Khách hàng được miễn lãi tối đa 55 ngày, rút tiền không tính phí tại hơn 700 ATM trên toàn quốc và có hạn mức tối đa 1 tỷ đồng.

Nhân viên nhà băng giới thiệu các ưu đãi cho khách hàng. Ảnh: Vikki Bank

Đại diện ngân hàng cho biết, trong giai đoạn phục hồi và tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn vốn kịp thời đóng vai trò then chốt. Thông qua việc tiếp tục triển khai gói tín dụng ưu đãi, Vikki Bank giúp khách hàng bổ sung vốn lưu động, khôi phục chuỗi cung ứng, đầu tư máy móc, nguyên vật liệu và mở rộng thị trường ngay từ những tháng đầu năm. Việc duy trì gói tín dụng ưu đãi cho thấy định hướng đồng hành lâu dài của Vikki Bank với doanh nghiệp và người dân. Thông qua các chính sách lãi suất và phí phù hợp, ngân hàng góp phần tạo nền tảng tài chính ổn định, hỗ trợ khách hàng chủ động triển khai kế hoạch trong năm 2026.

Hoàng Đan