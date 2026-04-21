Viha Flora ra mắt 190 căn hộ sinh thái phía Nam Hà Nội

Thị trường bất động sản phía Nam Hà Nội được bổ sung 190 căn hộ sinh thái dự án Viha Flora, thuộc quy hoạch tòa CT14 khu đô thị Hồng Hà Eco City.

Chủ đầu tư ra mắt sản phẩm hôm 19/4. Theo đó, các căn hộ có diện tích từ 63,1 đến 82,1 m2 với 2-3 phòng ngủ, tập trung vào thiết kế tối ưu công năng sử dụng cho gia đình nhiều thế hệ. Mỗi mặt sàn bố trí khoảng 10 căn với phòng khách và phòng ngủ tiếp xúc trực tiếp ánh sáng tự nhiên.

Đại diện chủ đầu tư cho biết Viha Flora phát triển theo mô hình "đa tầng xanh", gồm yếu tố vị trí, quy hoạch, trải nghiệm và thiết kế căn hộ. Ở tầng xanh đầu tiên, dự án nằm tại tòa CT14, trung tâm khu đô thị sinh thái Hồng Hà Eco City quy mô 16,7 ha, phía Nam Hà Nội. Khu đô thị đã hoàn thiện hệ thống cảnh quan và tiện ích. Dự án đồng thời nằm gần công viên Yên Sở quy mô 320 ha và công viên Linh Đàm 6.000 m2, góp phần tạo vùng đệm sinh thái và cải thiện vi khí hậu khu vực.

Ở cấp độ quy hoạch, dự án có mật độ xây dựng khoảng 21%, phần lớn diện tích dành cho không gian xanh và tiện ích nội khu. Với số lượng 190 căn hộ, cùng mật độ khoảng 10 căn mỗi mặt sàn, thiết kế hướng đến việc giảm áp lực sử dụng không gian chung, đồng thời tăng mức độ riêng tư cho cư dân.

Theo chủ đầu tư, dự án quy hoạch không gian sống theo mô hình "thấp tầng trong cao tầng", nhằm hạn chế tình trạng quá tải thường gặp tại các khu chung cư mật độ lớn.

Bên cạnh đó, yếu tố trải nghiệm được chú trọng thông qua hệ thống tiện ích và cảnh quan. Cư dân có thể sử dụng các không gian xanh trong khu đô thị như công viên rộng 6 ha, khu vườn cảnh quan 7 ha, cùng hơn 40 tiện ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vận động và chăm sóc sức khỏe trong phạm vi dự án.

Tại sự kiện ra mắt dự án, chị Minh Huyền (29 tuổi, Hoàng Mai) cho biết, sau thời gian tích lũy, gia đình cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua căn nhà đầu tiên, trong đó ưu tiên môi trường sống cho trẻ nhỏ. Theo chị, mật độ xây dựng thấp và không gian xanh hiện hữu là điểm sáng của dự án Viha Flora.

Trong khi đó, anh Nguyễn Sơn (35 tuổi, Thanh Trì) đánh giá cao quy mô giới hạn của dự án với 190 căn hộ. Anh cho rằng thiết kế các không gian đều có tầm nhìn thoáng giúp tăng mức độ riêng tư, đồng thời cải thiện diện tích sử dụng tiện ích bình quân so với các dự án mật độ cao.

Ngoài nhóm khách hàng trẻ, dự án cũng thu hút các gia đình nhiều thế hệ. Ông Nguyễn Văn Thắng (65 tuổi, Hai Bà Trưng) cho biết gia đình sống ở nhà đất nhưng gặp bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Theo ông, mô hình căn hộ với không gian xanh, tiện ích đồng bộ và thiết kế phù hợp cho nhiều thế hệ là yếu tố khiến gia đình cân nhắc chuyển đổi.

