Viettel tìm kiếm nhân lực trẻ thông qua cuộc thi về AI

Viettel tổ chức Viettel AI Race 2025 thu hút 1.285 thí sinh từ 666 đội thi trong và ngoài nước, nhằm xây dựng đội ngũ nhân lực AI mạnh cho Việt Nam.

Cuộc thi khởi động từ ngày 30/9, quy tụ đa dạng đối tượng, từ sinh viên các trường đại học trong nước, nghiên cứu sinh tại nước ngoài, đến kỹ sư đang làm việc trong doanh nghiệp. Sau hai tháng đã tìm ra những đội có màn thể hiện xuất sắc, giải quyết hiệu quả những bài toán thực tế do ban tổ chức yêu cầu.

Ba đề thi của Viettel AI Race 2025 xuất phát từ nhu cầu nghiên cứu và ứng dụng tại các tổng công ty trong Tập đoàn Viettel. Bài toán giảm tiêu thụ năng lượng trong mạng 5G liên quan trực tiếp đến bài toán tối ưu vận hành của ngành viễn thông. Bài toán hệ thống hóa văn bản kỹ thuật đặt ra yêu cầu cao về xử lý ngôn ngữ tự nhiên trên dữ liệu phức tạp. Trong khi đó, bài toán xác định vị trí kiện hàng phục vụ hoạt động logistics quy mô lớn, nơi sai số nhỏ có thể gây tăng chi phí.

Viettel AI Race thu hút nhiều bạn trẻ đam mê lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong và ngoài nước. Ảnh: Viettel

Sau vòng chung kết, đội Viper giành ngôi quán quân với kết quả cao nhất, cho bài toán tối ưu tiêu thụ năng lượng mạng 5G. Ba thành viên gồm Lê Bá Trường Giang, Trần Mạnh Cường và Lê Trung Kiên đến từ ba miền, có nền tảng đào tạo khác nhau. Họ tham gia từ giai đoạn muộn của vòng online nhưng bứt phá nhờ tập trung cao độ.

Trong tuần cuối, cả đội cho biết thường xuyên làm việc đến rạng sáng để thử nghiệm mô hình và hoàn thiện phương án. Với họ, kết quả là minh chứng rằng những công việc hàng ngày có thể đáp ứng chuẩn mực kỹ thuật của cộng đồng AI rộng hơn.

Năm đội còn lại cũng mang đến nhiều câu chuyện về thế hệ kỹ sư AI trẻ: Spark theo đuổi cuộc thi dù phải cân bằng thời gian học và làm việc. MsHuongs-Students thể hiện màu sắc học thuật với ba sinh viên phòng thí nghiệm xử lý ngôn ngữ tự nhiên BK.AI. Đội UET là nhóm nghiên cứu trẻ với 3 ngành học khác nhau. Train4Ever duy trì tiến độ dù các thành viên ở hai múi giờ Việt Nam - Pháp. OpenCubee-TriRL gồm các sinh viên trẻ, có nền tảng toán tốt và sự quan tâm đặc biệt tới học tăng cường.

PGS.TS Đỗ Phan Thuận (ở giữa) chia sẻ trước top 6 trong ngày Hackathon. Ảnh: Viettel

PGS TS Đỗ Phan Thuận, giảng viên cao cấp bộ môn Khoa học Máy tính, Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, ĐH Bách khoa Hà Nội, cố vấn chuyên môn cuộc thi, đánh giá cao năng lực kỹ thuật và tư duy giải quyết vấn đề của top 6, ông cho rằng, các thí sinh còn nhiều tiềm năng phát triển.

Theo ban tổ chức, AI phải giải quyết những điểm nghẽn thật trong sản xuất, vận hành và quản trị kinh doanh. "Những đội vào top 6 vì vậy không chỉ giỏi thuật toán mà còn phải hiểu đặc thù dữ liệu và cân bằng giữa độ chính xác, tốc độ và khả năng triển khai", đại diện cho biết.

TS Trần Tiến Công (áo đỏ) hỗ trợ các đội thi trong ngày Hackathon. Ảnh: Viettel

Sau hai tháng đồng hành các thí sinh, Viettel AI Race 2025 cho rằng thành công không nằm ở số đội thi mà ở tín hiệu tích cực về chất lượng đội ngũ kỹ sư trẻ. TS Trần Tiến Công, Trưởng bộ môn Học máy, Khoa Trí tuệ nhân tạo, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, đánh giá đây sẽ là cái nôi đào tạo nhân tài AI trong tương lai gần.

Tại lễ trao giải, Thượng tá Nguyễn Đạt, Phó tổng giám đốc tập đoàn Viettel, cam kết sẽ đồng hành với thế hệ trẻ trong quá trình tiếp cận công nghệ mới.

"Từ nền tảng này, tập đoàn dự kiến tiếp tục thiết kế các chương trình thực tập, dự án nghiên cứu và lộ trình nghề nghiệp để đồng hành cùng những tài năng trẻ trong dài hạn", đại diện ban tổ chức cho hay.

Lan Anh