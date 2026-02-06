Viettel Money thúc đẩy thói quen thanh toán số dịch vụ công

Viettel Money kết nối Cổng dịch vụ công Quốc gia, iHanoi và VNeID, hỗ trợ thanh toán phí, lệ phí... góp phần hoàn thiện trải nghiệm dịch vụ công trực tuyến cho người dân.

Theo đại diện doanh nghiệp, cùng với quá trình mở rộng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt thành yêu cầu quan trọng trong vận hành hệ thống. Viettel Money tham gia vào tiến trình này với vai trò là giải pháp thanh toán số, góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ hành chính công và chính sách an sinh xã hội thuận tiện.

Trước khi kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia, Viettel Money được triển khai làm phương thức thanh toán trên nền tảng Công dân số Thủ đô iHanoi từ đầu năm 2025. Việc tích hợp này giúp người dân Hà Nội thực hiện các khoản phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ công đô thị ngay trên ứng dụng iHanoi.

Người dân thanh toán dịch vụ công trên nền tảng. Ảnh: Viettel Money

Bên cạnh đó, người dân còn có thể sử dụng nền tảng để thanh toán không dừng và mua bảo hiểm số trong lĩnh vực giao thông, cụ thể với nhóm khách hàng ePass. Song song các dịch vụ hành chính và đô thị, Viettel Money tích hợp trong hệ sinh thái dịch vụ công số với vai trò là kênh thụ hưởng an sinh xã hội trên VNeID, giúp đơn giản hóa thủ tục, góp phần đưa chính sách an sinh xã hội đến gần hơn với người dân thông qua những công cụ số quen thuộc, dễ sử dụng.

Ở lĩnh vực bảo hiểm, nền tảng hỗ trợ người dân đăng ký mới, đóng và gia hạn bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện theo đúng quy định. Việc số hóa các thao tác này hỗ trợ các nhóm lao động tự do và hộ gia đình tiếp cận, duy trì quyền lợi an sinh xã hội thuận tiện hơn trong môi trường số.

Viettel Money tích hợp trên iHanoi như phương thức thanh toán trong hệ sinh thái dịch vụ công đô thị. Ảnh: Viettel Money

Đại diện doanh nghiệp cho biết thêm, trong vài năm gần đây, việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường trực tuyến dần trở nên phổ biến. Nhiều quy trình như nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ và tra cứu kết quả được số hóa. Cách làm của đơn vị giúp tiết kiệm thời gian cho người dân và giảm áp lực xử lý cho cơ quan quản lý.

Song, trải nghiệm dịch vụ công số chỉ được xem là hoàn chỉnh khi các khâu vận hành đồng bộ, trong đó, thanh toán phí và lệ phí giữ vai trò quan trọng. Thực tế cho thấy việc phải chuyển sang kênh khác để thanh toán hoặc tự lưu giữ chứng từ vẫn có thể gây bất tiện và ảnh hưởng đến sự liền mạch của quy trình.

Nền tảng hỗ trợ đăng ký, đóng và gia hạn bảo hiểm y tế. Ảnh: Viettel Money

Định hướng xây dựng Chính phủ số cùng các chính sách chuyển đổi số quốc gia, trong đó có Nghị định 45/2020/NĐ-CP, đều nhấn mạnh yêu cầu đơn giản hóa thủ tục và giảm bước trung gian. Mục tiêu là giúp người dân có thể hoàn tất các giao dịch hành chính trên cùng một hệ thống. Trong bối cảnh đó, thanh toán số dần trở thành một điểm kết nối quan trọng, góp phần tạo nên trải nghiệm trực tuyến thống nhất hơn.

Trước nhu cầu trên, việc Viettel Money hoàn thiện kết nối và trở thành kênh thanh toán điện tử cho các cổng dịch vụ công hay an sinh xã hội - được xem là bước đi phù hợp với định hướng, giúp người dân có thêm lựa chọn thanh toán trực tuyến cho nhiều giao dịch hành chính. Thông tin giao dịch được hiển thị rõ ràng và gắn trực tiếp với mã hồ sơ, qua đó hỗ trợ việc theo dõi và tra cứu khi cần thiết.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, thông qua vai trò là giải pháp thanh toán trong hệ sinh thái dịch vụ công và an sinh xã hội số, Viettel Money từng bước mở rộng phạm vi ứng dụng của tài chính số trong đời sống hàng ngày. Những kết nối này cũng cho thấy nỗ lực đồng hành với các mục tiêu phát triển Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, qua đó góp phần đưa các định hướng chuyển đổi số vào thực tiễn ổn định và dễ tiếp cận.

Hoàng Đan