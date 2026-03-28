Viettel dự kiến tăng trưởng doanh thu tối thiểu 20% mỗi năm ở thị trường quốc tế

Tập đoàn Viettel đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng kinh doanh ở nước ngoài, tăng trưởng doanh thu ít nhất 20% mỗi năm từ các thị trường này.

Mục tiêu này được Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Viettel chia sẻ tại lễ kỷ niệm 20 năm đầu tư ra nước ngoài của tập đoàn này hôm 28/3.

Khởi đầu từ thị trường Campuchia vào năm 2006, đến nay, Viettel hiện diện tại 16 quốc gia (gồm các nước có hoạt động đầu tư, văn phòng đại diện). Đến nay, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư nước ngoài của Viettel đã đạt 92%.

Hoạt động kinh doanh viễn thông tại 10 thị trường nước ngoài do Tổng Công ty Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) phụ trách. Đây cũng là một trong 4 công ty họ Viettel niêm yết trên sàn chứng khoán, với vốn hóa khoảng 10 tỷ USD.

Ông Tào Đức Thắng cho biết chương trình đầu tư ra nước ngoài của Viettel "đã mang lại những kết quả rất thành công". Thời gian tới, theo ông Thắng, doanh nghiệp này đặt mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 20% mỗi năm ở quốc tế thông qua việc tiếp tục mở rộng thêm thị trường và sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới.

Đây là mức tăng trưởng cao, thách thức so với nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, kế hoạch của Viettel cũng có cơ sở bởi năm ngoái, nguồn thu từ thị trường quốc tế của tập đoàn đạt khoảng 3,3 tỷ USD, tăng 24% so với 2024.

Viettel hiện giữ thị phần lớn nhất tại 7 trong số 10 thị trường đang kinh doanh nước ngoài (gồm 4 nước Đông Nam Á: Lào, Campuchia, Myanmar, Timor Leste; 4 nước châu Phi: Mozambique, Cameroon, Tanzania, Burundi; 2 nước châu Mỹ: Haiti, Peru).

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang nói rằng công cuộc đầu tư ra nước ngoài của Viettel đã thể hiện năng lực làm chủ công nghiệp, cũng như chuyển từ doanh nghiệp nội địa thành tập đoàn công nghệ toàn cầu. Theo ông, việc này cũng đóng vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước.

Bộ trưởng yêu cầu Viettel thời gian tới cần mở rộng không gian tăng trưởng, chuyển từ tham gia thị trường sang chủ động định hình thị trường và lựa chọn đối tác. Cùng với đó, Viettel cũng phải từng bước nâng cao vị trí, vai trò trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

