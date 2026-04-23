Viettel Construction muốn phát triển 50.000 căn nhà ở xã hội

Viettel Construction dự kiến phát triển 50.000 căn nhà ở xã hội, đồng thời đặt mục tiêu lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay trong năm 2026.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 22/4, Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction) lần đầu công bố chiến lược tham gia lĩnh vực nhà ở xã hội. Doanh nghiệp hướng tới phát triển khoảng 50.000 căn hộ, tương đương 5% quy mô chương trình 1 triệu căn hộ của quốc gia.

Theo ông Đỗ Mạnh Hùng, Chủ tịch Viettel Construction, công ty sẽ phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhưng mục tiêu không dừng ở việc bổ sung nguồn cung. Doanh nghiệp muốn đưa ra thị trường các dự án mang thương hiệu Viettel với chất lượng cao hơn mặt bằng chung, qua đó thay đổi cách nhìn về phân khúc nhà ở xã hội.

Lợi thế mà doanh nghiệp nhắm tới nằm ở khả năng triển khai trên toàn quốc, hệ sinh thái công nghệ sẵn có và năng lực quản trị xuyên suốt từ thiết kế, thi công đến vận hành. Các dự án nhà ở trong tương lai sẽ tích hợp giải pháp năng lượng, công nghệ thông minh và các dịch vụ đồng bộ trong cùng hệ sinh thái Viettel.

"Chúng tôi muốn đưa ra thị trường các dự án nhà ở xã hội mang thương hiệu Viettel - thương hiệu uy tín của quân đội và của một tập đoàn công nghệ có tên tuổi toàn cầu. Mục tiêu không chỉ là xây nhà mà còn thay đổi định kiến về chất lượng nhà ở xã hội", ông Hùng nói.

Việc mở rộng sang nhà ở xã hội nằm trong chiến lược tăng trưởng mới của Viettel Construction, khi doanh nghiệp muốn chuyển dịch từ một đơn vị xây lắp viễn thông sang mô hình doanh nghiệp hạ tầng - xây dựng đa lĩnh vực.

Đây là bước tiếp theo trong chuỗi tăng trưởng liên tục nhiều năm qua. Năm 2025, Viettel Construction ghi nhận doanh thu hợp nhất 14.058 tỷ đồng, tăng 11%; lợi nhuận sau thuế đạt 600 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2024.

Theo ông Phạm Đình Trường, Tổng giám đốc Viettel Construction, tăng trưởng trong giai đoạn tới sẽ đến từ 4 trụ cột gồm vận hành khai thác hạ tầng viễn thông, xây dựng, giải pháp - dịch vụ kỹ thuật và đầu tư hạ tầng cho thuê.

Trong đó, vận hành khai thác vẫn giữ vai trò nền tảng với mức tăng trưởng ổn định 3-5% mỗi năm và tiếp tục mở rộng ra thị trường quốc tế tại những quốc gia nơi Tập đoàn Viettel đầu tư như Myanmar hay Dominica.

Tuy nhiên, xây dựng mới là động lực lớn nhất. Ở mảng dân dụng B2C, Viettel Construction đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu thị trường xây dựng nhà ở trọn gói tại Việt Nam. Doanh nghiệp kỳ vọng đến năm 2030 có thể triển khai khoảng 10.000 căn nhà mỗi năm, đồng thời mở rộng sang nội thất, giải pháp năng lượng và công nghệ thông minh cho nhà ở.

Với mảng B2B, doanh nghiệp tiếp tục nâng năng lực tổng thầu để tham gia các dự án quy mô lớn và các công trình trọng điểm quốc gia.

"Quy mô thị trường xây dựng tại Việt Nam còn rất lớn, từ đầu tư công đến đầu tư tư nhân. Điều quan trọng là doanh nghiệp phải có đủ năng lực triển khai và khả năng quản trị để chiếm lĩnh thị trường", ông Trường cho biết.

Song song với xây dựng và bất động sản, Viettel Construction cũng tăng tốc ở lĩnh vực năng lượng tái tạo, coi đây là một trụ cột chiến lược mới trong dài hạn.

Doanh nghiệp hiện tập trung mạnh vào điện mặt trời, đặc biệt ở phân khúc hộ gia đình và doanh nghiệp, với mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu thị trường điện mặt trời dân dụng tại Việt Nam.

Theo ban lãnh đạo, xu hướng chuyển đổi năng lượng và nhu cầu sử dụng điện sạch đang mở ra dư địa tăng trưởng lớn, nhưng doanh nghiệp vẫn ưu tiên nguyên tắc kiểm soát chặt dòng tiền và hiệu quả đầu tư.

Ông Phạm Đình Trường cho biết quan điểm điều hành xuyên suốt là "làm phải thu được tiền" và "làm phải hiệu quả". Vì vậy, Viettel Construction ưu tiên các dự án có độ an toàn cao, kiểm soát tiến độ thanh toán và ứng dụng công nghệ để quản trị toàn bộ quy trình thi công, vật tư cũng như dòng tiền.

Tại sự kiện, đại hội cũng thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 27%, gồm 15% bằng tiền mặt và 12% bằng cổ phiếu.

Giai đoạn 2026-2030, Viettel Construction đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng doanh thu bình quân gần 16% mỗi năm và lợi nhuận khoảng 12% mỗi năm, từng bước mở rộng vai trò trong hệ sinh thái hạ tầng, xây dựng và công nghệ tại Việt Nam.

Song Anh