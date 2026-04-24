Viettel Construction dẫn đầu nhóm nhà thầu xây dựng hạ tầng, công nghiệp

Viettel Construction dẫn đầu bảng xếp hạng top 10 nhà thầu xây dựng hạ tầng - công nghiệp uy tín năm 2026 do Vietnam Report công bố ngày 23/4.

Bảng xếp hạng được xây dựng trên bộ tiêu chí đa chiều gồm năng lực tài chính, uy tín truyền thông cùng khảo sát doanh nghiệp và chuyên gia trong ngành. Trong đó, yếu tố uy tín tổng hợp ngày càng giữ vai trò quan trọng, đặc biệt khi thị trường xây dựng bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh.

Từ vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng năm 2025, sau một năm, Viettel Construction vươn lên dẫn đầu, phản ánh sự thay đổi trong cấu trúc cạnh tranh của ngành xây dựng hạ tầng - công nghiệp.

Đại diện Viettel Construction nhận chứng nhận top 10 nhà thầu xây dựng hạ tầng - công nghiệp uy tín 2026. Ảnh: BTC

Theo đại diện doanh nghiệp, vị trí này cho thấy Viettel Construction hội tụ đồng thời ba yếu tố gồm tăng trưởng tài chính ổn định, năng lực triển khai dự án quy mô lớn và độ phủ thương hiệu mạnh.

Năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu 14.058 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 745 tỷ đồng, mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Kết quả này giúp doanh nghiệp duy trì tăng trưởng hai chữ số và vượt kế hoạch đề ra.

Đại diện Viettel Construction cho biết, đây là thành công trong chiến lược chuyển dịch từ nhà thầu viễn thông truyền thống sang tổng thầu hạ tầng đa lĩnh vực. Bên cạnh mảng cốt lõi, đơn vị đẩy mạnh mở rộng sang xây dựng dân dụng - công nghiệp, hạ tầng năng lượng và các giải pháp tích hợp, qua đó nâng biên lợi nhuận và tăng khả năng cạnh tranh.

"Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp xây dựng chịu áp lực về dòng tiền và biên lợi nhuận, việc Viettel Construction có xuất phát điểm từ lĩnh vực viễn thông vươn lên dẫn đầu thấy lợi thế về quản trị, công nghệ và mô hình vận hành. Đây cũng là yếu tố giúp Viettel Construction tạo khác biệt so với các nhà thầu truyền thống", đại diện công ty nói.

Kết quả này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực thực thi và chuẩn mực chất lượng của đơn vị trong giai đoạn tới. Viettel Construction kỳ vọng năng lực tổng thầu cùng hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh sẽ trở thành lợi thế dài hạn của doanh nghiệp

Song Anh