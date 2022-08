Vietrantour 'vượt bão' Covid-19

Công ty vẫn trả lương cho nhân viên trong suốt thời gian dịch Covid-19 bùng phát và mau chóng hoạt động trở lại khi ngành du lịch phục hồi.

Bà Đinh Nguyệt Ánh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Vietrantour, chia sẻ 20 năm qua kể từ khi Vietrantour ra đời, công ty chưa bao giờ gặp phải những khó khăn như khi đối mặt với cơn bão dịch Covid-19 vừa qua. Nhưng sau tất cả, Vietrantour đã đứng vững và trưởng thành hơn.

Vượt qua sóng gió Covid-19

Thành lập từ năm 2002, đến nay, Vietrantour tròn 20 năm phát triển và trưởng thành. Số lao động của công ty hiện là 126 người chính thức, ngoài ra có 150 lao động làm việc tại các văn phòng du lịch, đại lý ủy quyền tại các tỉnh, thành phố khác.

Bà Đinh Nguyệt Ánh cho biết dù gặp phải muôn vàn khó khăn khi ngành du lịch tê liệt vì Covid-19 nhưng trong suốt quá trình đó, Vietrantour vẫn trả lương đầy đủ cho toàn bộ nhân viên. Từ tháng 4/2021 đến tháng 7/2021, công ty trả cả lương và bảo hiểm xã hội. Tháng 8/2021 đến tháng 1/2022, công ty tạm đóng cửa do dịch, người lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Từ tháng 2/2022 đến tháng 4/2022, công ty khôi phục 30% nhân sự. Các hoạt động, chương trình du lịch trong nước cũng được khởi động trở lại, tăng 170% so với năm 2019. Tháng 5/2022 đến nay, nhân sự cũ khôi phục 40% và thêm 20% nhân sự mới. Số lượng khách tăng 470% so với tháng 4 vừa qua. Tổng lượng khách 6 tháng đầu năm nay của công ty đã đạt xấp xỉ 40.000 lượt khách du lịch nội địa và quốc tế.

Bà Đinh Nguyệt Ánh - Tổng giám đốc Vietrantour phát biểu trong bữa tiệc mừng sinh nhật công ty 20 tuổi. Ảnh: Vietrantour

Hiện tại, Vietrantour vẫn duy trì các đơn vị và phòng chuyên môn chuyên trách hoạt động kinh doanh và chi nhánh tại Tuyên Quang; văn phòng đại diện bán đã có mặt tại các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Hải Phòng, Sơn La.

Ngoài việc phục hồi du lịch nội địa khi thị trường quốc tế còn nhiều khó khăn, Vietrantour cũng đang phấn đấu doanh số Inbound để đạt 30% tổng doanh thu của doanh nghiệp, nội địa giữ vững số lượng khách ổn định so với 6 tháng đầu năm.

Trước khi dịch Covid-19 xuất hiện, năm 2019, Vietrantour được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch chứng nhận, vinh danh là một trong 10 công ty du lịch nội địa, du lịch quốc tế tốt nhất Việt Nam. "Chúng tôi đã nỗ lực không ngừng để đưa Vietrantour trở thành một thương hiệu uy tín trong lòng du khách và là một đơn vị thực hiện tốt mọi quy định, định hướng phát triển du lịch của ngành du lịch", bà Đinh Nguyệt Ánh nói.

Một đoàn khách của Vietrantour trong giai đoạn 2019 sửa thành Xuyên suốt những năm qua, khách hàng luôn coi Vietrantour là "Sự Lựa Chọn Tin Cậy". Ảnh: Vietrantour

Năm 2018 tới tháng 6/2022, công ty đã phục vụ 262.038 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế vào Việt Nam chiếm 9%, khách nội địa chiếm 53,9%, khách du lịch Việt Nam đi quốc tế chiếm 37,1%. Doanh thu trong những năm này là trên 573 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước gần 7 tỷ đồng.

Là một công ty 100% vốn của tư nhân, ngay từ khi thành lập, Vietrantour đã chọn cho mình một hướng đi riêng là xây dựng hệ thống sản phẩm chất lượng; đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp với những dịch vụ tin cậy, chinh phục trái tim du khách.

"Đến nay, sau cơn khủng hoảng bởi đại dịch Covid-19, chúng tôi càng khẳng định hơn việc thực hiện sứ mệnh cống hiến và phục vụ lợi ích con người, nâng cao sự trải nghiệm du lịch và giúp du khách cảm nhận giá trị cuộc sống, nâng cao sức khỏe, tận hưởng trọn vẹn nhất những chuyến đi", bà Đinh Nguyệt Ánh cho biết.

Khẳng định thương hiệu trong ngành du lịch

Trải qua 20 năm kinh doanh chuyên ngành dịch vụ lữ hành, Vietrantour đã đạt nhiều thành tích, được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Tổng cục du lịch, Hiệp hội du lịch Việt Nam ghi nhận và trao tặng giấy khen, bằng khen cho các hoạt động đón khách ASEAN vào Hà Nội nhiều nhất, đưa khách quốc tế vào Việt Nam nhiều nhất, dịch vụ chất lượng ngành du lịch lần thứ nhất...

Bên cạnh đó, Vietrantour liên tục nhiều năm liền đạt các giải thưởng của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam về sự đóng góp doanh số của khu vực phía Bắc, giải thưởng cao từ rất nhiều hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam. Công ty cũng liên tục được ghi nhận giải vàng về doanh số đóng góp cho thị trường khách hội nghị, hội thảo đoàn lớn từ các Tổng cục du lịch Hàn Quốc (KTO), Cục xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO), Tổng cục du lịch Singapore (STB)...

Nhờ những thành công trong hoạt động kinh doanh, Vietrantour là đối tác chiến lược của Tổng cục du lịch Thái Lan (TAT), Đài Loan, Hong Kong, hàng không Phương Nam Trung quốc, hàng không Qatar...

Một đoàn khách của Vietrantour trong giai đoạn du lịch mở cửa sau khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát. Ảnh: Vietrantour

Trong những năm qua, ban tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Vietrantour đã tham gia tích cực vào các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong công tác an sinh xã hội, ủng hộ đồng bào bão lụt, người nghèo, người có công với cách mạng. Công ty đã nhận được nhiều giấy khen, chứng nhận của các cơ quan Trung ương và địa phương trên cả nước ghi nhận những đóng góp thiết thực của tập thể, cán bộ, nhân viên cho các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện.

Thời gian qua, Công ty luôn được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Tổng cục du lịch, Sở Du lịch Hà Nội và các tỉnh thành khác, Hiệp hội du lịch các cấp, Chi hội du lịch lữ hành và các đơn vị liên quan.

Du lịch Việt Nam đã có những bước phục hồi mạnh mẽ khi Chính phủ cho phép mở cửa du lịch từ 15/3 và nhiều đường bay quốc tế được khôi phục trở lại. Du lịch Việt Nam mở cửa trở lại trong điều kiện bình thường mới; các cơ sở lưu trú, lữ hành và các khu du lịch đã sẵn sàng đón khách đảm bảo an toàn, hiệu quả, chất lượng. Thành phố Hà Nội đã cho phép các điểm du lịch, di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng hoạt động trở lại đón du khách. Đây là sự quan tâm sát sao của Đảng và các địa phương để ngành du lịch phát triển mạnh mẽ sau đại dịch.

(Nguồn: Vietrantour)