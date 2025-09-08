Vietnam iContent - sân chơi hữu ích cho ngành sáng tạo số

Vietnam iContent vinh danh nhà sáng tạo, sản phẩm và hoạt động số tiêu biểu, do cơ quan nhà nước quản lý, hút nhiều nền tảng lớn đồng hành.

Vietnam iContent được định vị là sân chơi chính thống, hữu ích, với hệ thống hạng mục rõ ràng, quy trình chấm chọn minh bạch và hội đồng giám khảo có chuyên môn lẫn kinh nghiệm. Chương trình do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức.

Ngay từ mùa đầu (2024), sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu từ các cơ quan quản lý, nền tảng công nghệ, thương hiệu, cộng đồng sáng tạo, nâng cao uy tín và sự công nhận chính thức cho ngành.

Ông Lê Quang Tự Do (thứ hai từ phải sang) - Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - nêu sự thay đổi của ngành sáng tạo nội dung trong 10 năm qua, tại Vietnam iContent 2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo nội dung số bùng nổ, Vietnam iContent giữ vai trò điều phối mềm - nơi cơ quan quản lý, nền tảng, thương hiệu và nhà sáng tạo cùng thảo luận về xu hướng, chính sách, chuẩn mực nghề nghiệp. Ban tổ chức khuyến khích những sáng tạo bền vững, có trách nhiệm và hạn chế nội dung giật gân, sai lệch.

Tham gia đề cử và tranh giải tại Vietnam iContent, cá nhân lẫn tổ chức sáng tạo có nhiều lợi thế như sau:

Chuẩn hóa hồ sơ nghề nghiệp: nhà sáng tạo có cơ hội trình bày dữ liệu hiệu quả, minh chứng tác động xã hội và năng lực vận hành.

Cơ hội kết nối: doanh nghiệp, nền tảng và cộng đồng sáng tạo được tiếp cận lẫn nhau, mở rộng hợp tác quảng cáo, thương mại lẫn dự án xã hội.

Khẳng định uy tín: lọt vào vòng bình chọn hay chung kết đồng nghĩa họ được hội đồng chuyên môn và cộng đồng ghi nhận.

Ngoài ra, các hoạt động như hội thảo, tọa đàm song hành giúp thí sinh cập nhật xu hướng thuật toán, chính sách nội dung, học hỏi mô hình thành công từ những nhà sáng tạo đi trước.

Tại gala - sự kiện quan trọng nhất, giải thưởng từng hạng mục trở thành "tấm hộ chiếu uy tín" cho nhà sáng tạo, thương hiệu trên thị trường. Thành công của mùa đầu tiên với các gương mặt như Khoai Lang Thang, Khánh Vy, FPT Play... cho thấy được vinh danh tại Vietnam iContent đồng nghĩa với việc khẳng định vị thế trong ngành, đồng thời mở ra cơ hội phát triển rộng lớn hơn trên không gian số.

Tại Vietnam iContent Awards 2024, Khoai lang thang lập cú đúp gồm: "Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất" (hạng mục duy nhất được đánh giá trên 100% lượt bình chọn của độc giả) và "Nhà sáng tạo nội dung của năm". Ảnh: Quỳnh Trần

Năm nay, Vietnam iContent 2025 mở rộng quy mô với chủ đề "Vietnam Shines" (Rạng rỡ Việt Nam), tập trung vinh danh các sản phẩm, gương mặt lan tỏa giá trị tích cực về văn hóa, con người, điểm đến Việt Nam. Với ba nhóm - 10 giải, chia cho nhà sáng tạo số, sản phẩm số và cống hiến vì cộng đồng. Kết quả dựa trên 70% điểm từ hội đồng giám khảo và 30% bình chọn cộng đồng. Riêng giải "Nhà sáng tạo được yêu thích nhất" hoàn toàn do khán giả quyết định.

"Chúng tôi muốn xây dựng môi trường sáng tạo nội dung lành mạnh, tích cực và bền vững để mỗi đơn vị, nền tảng lẫn cá nhân trở thành ngọn lửa góp phần thắp sáng, làm rạng rỡ hình ảnh Việt Nam trên bản đồ số toàn cầu", đại diện ban tổ chức cho hay.

Hiếu Châu