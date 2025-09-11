Vietnam iContent 2025 đa dạng hoạt động, quy mô hơn mùa đầu

Vietnam iContent mùa thứ hai có thêm nhiều hoạt động, diễn đàn, hội thảo, góp phần kết nối nhà sáng tạo nội dung với cơ quan quản lý, cộng đồng.

Lễ công bố chương trình Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2025 diễn ra tại Hà Nội, chiều 10/9. Sự kiện có sự tham gia của đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội, báo chí và các nhà sáng tạo nội dung.

Đây là năm thứ hai Vietnam iContent được tổ chức. Chương trình tôn vinh những cá nhân, tập thể có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực sáng tạo số, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và kết nối giữa các cá nhân. Sự kiện do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch phối hợp tổ chức cùng Báo VnExpress, Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online).

Vietnam iContent Awards 2025 xoay quanh chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam Shines), trao 10 giải cho ba hạng mục. Ban tổ chức nhận đề cử ngày 4-25/9, vòng bình chọn diễn ra 3-24/10, chung kết từ 30/10 đến 18/11 và gala trao giải tổ chức ngày 29/11 tại TP HCM.

Vietnam iContent 2025 kỳ vọng tạo sân chơi có ích cho cộng đồng

Văn Ngọc - Yên Chi