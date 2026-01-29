Vietnam GameVerse 2026 lần đầu bán vé, tổ chức giải Esports quốc tế

Ngày hội Game Việt Nam mùa thứ tư sẽ bán vé tham dự, đồng thời mang đến chuỗi giải đấu Esports quy mô khu vực và không gian giao lưu với các tuyển thủ hàng đầu.

Thông tin được ban tổ chức công bố tại sự kiện khởi động chiều 29/1 ở Hà Nội. Theo đó, Vietnam GameVerse 2026 diễn ra trong hai ngày 8-9/5 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP HCM với chủ đề "Do Local - Go Global" (Cùng nhau vươn ra biển lớn).

Lễ công bố ngày hội Game Việt Nam diễn ra chiều 29/1 tại Hà Nội. Ảnh: Tùng Đinh

Điểm mới nổi bật nhất của mùa năm nay là việc đưa các giải đấu Thể thao điện tử (Esports) chuyên nghiệp vào tổ chức trực tiếp tại ngày hội. Lần đầu tiên, khách tham quan sẽ được theo dõi ba giải đấu lớn diễn ra song song gồm: Cup Thể thao điện tử các quốc gia Đông Nam Á, FC Mobile Invitation Cup 2026 và Chung kết quốc gia Mobile Legends: Bang Bang Mùa Xuân 2026.

Thay vì chỉ dừng ở các trận giao hữu (showmatch) như những năm trước, việc tổ chức giải đấu chính quy được kỳ vọng nâng cao chất lượng chuyên môn và sức nóng cho sự kiện. Bên cạnh các trận tranh tài, ban tổ chức sẽ thiết kế không gian Fan meeting riêng biệt. Tại đây, người hâm mộ có cơ hội giao lưu, xin chữ ký và gặp gỡ các đội tuyển, tuyển thủ hàng đầu Việt Nam.

Không gian chật kín người trải nghiệm gian hàng tại Vietnam GameVerse 2025. Ảnh: Thanh Tùng

Một trọng tâm khác là việc nâng cấp khu vực dành cho doanh nghiệp (B2B). Không gian này sẽ có sân khấu riêng cho các phiên thảo luận chuyên đề và vòng chung kết GameHub - nơi các dự án tiềm năng thuyết trình gọi vốn trước hội đồng đầu tư. Ngoài ra, khu vực dành cho các nhà phát triển game độc lập (Indie Game) cũng được mở rộng để giới thiệu các sản phẩm mới tới công chúng.

Với việc mở rộng quy mô và nội dung, Vietnam GameVerse 2026 chính thức áp dụng hình thức bán vé vào cửa, thay vì miễn phí như ba mùa trước. Mức giá công bố là 50.000 đồng cho vé một ngày và 79.000 đồng cho combo hai ngày.

Đại diện ban tổ chức cho biết, việc bán vé là bước đi trong lộ trình chuyên nghiệp hóa, nhằm sàng lọc đối tượng tham dự và nâng cao chất lượng trải nghiệm cho cộng đồng yêu game thực thụ.

Hải Long