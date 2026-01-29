Vietnam Game Awards 2026 là gì? Thời gian đề cử, hạng mục và lộ trình chấm giải

Giải thưởng hướng tới cả game phát hành tại Việt Nam, game do người Việt phát triển, thể thao điện tử và hệ sinh thái hỗ trợ game thủ.
Khi nào mở cổng đề cử Vietnam Game Awards 2026?
Cổng đề cử Vietnam Game Awards 2026 mở từ 15h ngày 29/1/2026.
Thời gian nhận đề cử kéo dài đến hết ngày 25/2/2026, áp dụng cho 21 hạng mục giải thưởng.
Vietnam Game Awards 2026 do những đơn vị nào tổ chức?
Chương trình được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các đơn vị phối hợp tổ chức gồm:
-
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
-
Liên minh Game Việt Nam
-
Đơn vị báo chí bảo trợ truyền thông
Vietnam Game Awards 2026 gồm những nhóm hạng mục nào?
Giải thưởng được chia thành 4 nhóm hạng mục chính, phản ánh toàn diện ngành game Việt Nam.
- Nhóm The Golden Galaxy
The Golden Galaxy vinh danh các game và nhà phát hành hoạt động tại thị trường Việt Nam. Các hạng mục tiêu biểu:
-
Game của năm
-
Game vượt thời gian
-
Nhà phát hành xuất sắc
-
Cộng đồng game được yêu thích nhất
-
Nhân vật game được yêu thích nhất
- Nhóm The Golden Sun
The Golden Sun dành riêng cho các sản phẩm game do người Việt phát triển.
Các hạng mục gồm:
-
Game Việt của năm
-
Game indie xuất sắc
-
Thiết kế đồ họa hoặc Gameplay xuất sắc
-
Game Việt thành công toàn cầu
-
Nhà phát triển game xuất sắc
- Nhóm The Golden Star
The Golden Star là nhóm giải thưởng dành cho thể thao điện tử (esports).
Bao gồm:
-
Bộ môn thể thao điện tử xuất sắc
-
Đội tuyển thể thao điện tử xuất sắc
-
Vận động viên thể thao điện tử xuất sắc
-
Giải đấu thể thao điện tử của năm
- Nhóm The Golden Gear
The Golden Gear vinh danh các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ cộng đồng game thủ.
Nhóm này bao gồm các hạng mục như:
-
Laptop gaming
-
Điện thoại chơi game
-
Màn hình gaming
-
Nhà mạng
-
Kênh thanh toán
-
Sản phẩm, đồ uống được game thủ yêu thích
Điều kiện tham dự Vietnam Game Awards 2026 là gì?
Các tựa game tham dự phải được cấp phép và phát hành tại Việt Nam trong khoảng 25/2/2025 – 29/1/2026. Một số hạng mục có điều kiện riêng:
-
Game vượt thời gian, Game Việt thành công toàn cầu, Game thể thao điện tử: không giới hạn thời gian phát hành
-
Game indie Việt xuất sắc: do cá nhân hoặc nhóm phát triển dưới 20 người thực hiện
Lộ trình chấm giải Vietnam Game Awards 2026 diễn ra như thế nào?
Giải thưởng được tổ chức qua 3 giai đoạn chính.
Vòng Đề cử
-
Thời gian: 29/1 – 25/2/2026
-
Tiếp nhận hồ sơ đề cử hợp lệ
Vòng Sơ loại
-
Thời gian: 10/3 – 31/3/2026
-
Cách tính điểm:
-
50% bình chọn từ độc giả
-
50% đánh giá của hội đồng chuyên môn
-
Vòng Chung kết
-
Thời gian: 7/4 – 21/4/2026
-
3 hoặc 5 đề cử có điểm cao nhất vào chung kết
-
Cách tính điểm:
-
70% từ ban giám khảo
-
30% từ cộng đồng
-
-
Riêng các hạng mục "được yêu thích nhất": 100% dựa trên bình chọn độc giả
Vietnam Game Awards 2026 gắn với sự kiện nào?
Vietnam Game Awards 2026 là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Ngày hội Game Việt Nam (Vietnam GameVerse) 2026. Sự kiện năm 2026 mang chủ đề "Do Local - Go Global", nhấn mạnh mục tiêu:
-
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành game
-
Thúc đẩy chuyển giao công nghệ
-
Quảng bá thương hiệu game "Make in Vietnam" ra thị trường quốc tế
Tóm tắt nhanh Vietnam Game Awards 2026
-
Mở đề cử: từ 15h ngày 29/1/2026
-
Tổng số hạng mục: 21
-
4 nhóm giải: The Golden Galaxy, Sun, Star, Gear
-
Điều kiện game: phát hành hợp lệ tại Việt Nam trong giai đoạn quy định
-
3 vòng chấm giải: Đề cử - Sơ loại - Chung kết
-
Thuộc chuỗi sự kiện Vietnam GameVerse 2026
Thái Anh