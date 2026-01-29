Vietnam Game Awards 2026 là gì? Thời gian đề cử, hạng mục và lộ trình chấm giải

Vietnam Game Awards 2026 là giải thưởng thường niên tôn vinh cá nhân, tổ chức, sản phẩm và dịch vụ có đóng góp nổi bật cho ngành game Việt Nam.

Giải thưởng hướng tới cả game phát hành tại Việt Nam, game do người Việt phát triển, thể thao điện tử và hệ sinh thái hỗ trợ game thủ.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cho VTC và VNGGames đồng giải Nhà phát hành game xuất sắc của Game Awards 2025. Ảnh: Thanh Tùng

Khi nào mở cổng đề cử Vietnam Game Awards 2026?

Cổng đề cử Vietnam Game Awards 2026 mở từ 15h ngày 29/1/2026.

Thời gian nhận đề cử kéo dài đến hết ngày 25/2/2026, áp dụng cho 21 hạng mục giải thưởng.

Vietnam Game Awards 2026 do những đơn vị nào tổ chức?

Chương trình được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các đơn vị phối hợp tổ chức gồm:

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Liên minh Game Việt Nam

Đơn vị báo chí bảo trợ truyền thông

Vietnam Game Awards 2026 gồm những nhóm hạng mục nào?

Giải thưởng được chia thành 4 nhóm hạng mục chính, phản ánh toàn diện ngành game Việt Nam.

- Nhóm The Golden Galaxy

The Golden Galaxy vinh danh các game và nhà phát hành hoạt động tại thị trường Việt Nam. Các hạng mục tiêu biểu:

Game của năm

Game vượt thời gian

Nhà phát hành xuất sắc

Cộng đồng game được yêu thích nhất

Nhân vật game được yêu thích nhất

- Nhóm The Golden Sun

The Golden Sun dành riêng cho các sản phẩm game do người Việt phát triển.

Các hạng mục gồm:

Game Việt của năm

Game indie xuất sắc

Thiết kế đồ họa hoặc Gameplay xuất sắc

Game Việt thành công toàn cầu

Nhà phát triển game xuất sắc

- Nhóm The Golden Star

The Golden Star là nhóm giải thưởng dành cho thể thao điện tử (esports).

Bao gồm:

Bộ môn thể thao điện tử xuất sắc

Đội tuyển thể thao điện tử xuất sắc

Vận động viên thể thao điện tử xuất sắc

Giải đấu thể thao điện tử của năm

- Nhóm The Golden Gear

The Golden Gear vinh danh các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ cộng đồng game thủ.

Nhóm này bao gồm các hạng mục như:

Laptop gaming

Điện thoại chơi game

Màn hình gaming

Nhà mạng

Kênh thanh toán

Sản phẩm, đồ uống được game thủ yêu thích

Điều kiện tham dự Vietnam Game Awards 2026 là gì?

Các tựa game tham dự phải được cấp phép và phát hành tại Việt Nam trong khoảng 25/2/2025 – 29/1/2026. Một số hạng mục có điều kiện riêng:

Game vượt thời gian, Game Việt thành công toàn cầu, Game thể thao điện tử: không giới hạn thời gian phát hành

Game indie Việt xuất sắc: do cá nhân hoặc nhóm phát triển dưới 20 người thực hiện

Lộ trình chấm giải Vietnam Game Awards 2026 diễn ra như thế nào?

Giải thưởng được tổ chức qua 3 giai đoạn chính.

Vòng Đề cử

Thời gian: 29/1 – 25/2/2026

Tiếp nhận hồ sơ đề cử hợp lệ

Vòng Sơ loại

Thời gian: 10/3 – 31/3/2026

Cách tính điểm: 50% bình chọn từ độc giả 50% đánh giá của hội đồng chuyên môn



Vòng Chung kết

Thời gian: 7/4 – 21/4/2026

3 hoặc 5 đề cử có điểm cao nhất vào chung kết

Cách tính điểm: 70% từ ban giám khảo 30% từ cộng đồng

Riêng các hạng mục "được yêu thích nhất": 100% dựa trên bình chọn độc giả

Vietnam Game Awards 2026 gắn với sự kiện nào?

Vietnam Game Awards 2026 là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Ngày hội Game Việt Nam (Vietnam GameVerse) 2026. Sự kiện năm 2026 mang chủ đề "Do Local - Go Global", nhấn mạnh mục tiêu:

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành game

Thúc đẩy chuyển giao công nghệ

Quảng bá thương hiệu game "Make in Vietnam" ra thị trường quốc tế

Tóm tắt nhanh Vietnam Game Awards 2026

Mở đề cử: từ 15h ngày 29/1/2026

Tổng số hạng mục: 21

4 nhóm giải: The Golden Galaxy, Sun, Star, Gear

Điều kiện game: phát hành hợp lệ tại Việt Nam trong giai đoạn quy định

3 vòng chấm giải: Đề cử - Sơ loại - Chung kết

Thuộc chuỗi sự kiện Vietnam GameVerse 2026

Thái Anh