Vietnam Airlines vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ miền Trung

Vietnam Airlines tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa hỗ trợ từ đơn vị, tổ chức đến Huế, Đà Nẵng và Chu Lai (Quảng Ngãi) từ 30/10.

Ngoài Vietnam Airlines, hai đơn vị thành viên là Pacific Airlines và VASCO cũng tham gia hỗ trợ vận chuyển. Sau khi tiếp nhận, lô hàng đầu tiên bao gồm 490kg nhu yếu phẩm, thuốc men, quần áo, lương thực do Báo Phụ Nữ TP HCM gửi tặng đã được hãng vận chuyển đến Huế trên chuyến bay VN1376 trong ngày 31/10.

"Những chuyến bay chở hàng cứu trợ không chỉ mang theo nguồn lương thực, thuốc men và vật dụng thiết yếu, mà còn chở cả tấm lòng, tình cảm và tinh thần đoàn kết từ khắp mọi miền đất nước hướng về miền Trung", đại diện hãng nói.

Lô hàng cứu trợ đầu tiên đã hạ cánh tại Huế ngày 31/10. Ảnh: Vietnam Airlines

Với kinh nghiệm vận chuyển hàng hóa chuyên nghiệp, tàu bay rộng và hiện đại cùng đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên hàng đầu, hãng cam kết sẽ dốc sức hỗ trợ người dân miền Trung vượt qua khó khăn.

Chương trình miễn phí cước vận chuyển, phụ thu nhiên liệu và các phí liên quan áp dụng cho các tổ chức như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ủy ban Nhân dân các địa phương, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội, cơ quan tổ chức Nhà nước, các tổ chức xã hội và quỹ từ thiện được cấp phép, cùng doanh nghiệp được cơ quan chức năng xác nhận mục đích hỗ trợ hoặc giới thiệu. Điều này nhằm đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa đúng mục đích và đến được đúng những người cần được hỗ trợ.

Vietnam Airlines vẫn tiếp tục triển khai tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa cứu trợ miễn phí cho đến khi việc khắc phục bão lũ. Ảnh: Vietnam Airlines

Năm 2024, Vietnam Airlines cũng đã trở thành cầu nối chia sẻ những khó khăn mà người dân bị ảnh hưởng do bão Yagi gây mưa to, ngập lụt ở hàng loạt tỉnh thành miền Bắc. Hơn 300 tấn hàng cứu trợ gồm áo phao, thuốc men, thực phẩm và đồ uống đã được Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) vận chuyển miễn phí cùng chung tay cùng cộng đồng khắc phục hậu quả thiên tai.

Yên Chi