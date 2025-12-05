Vietnam Airlines sắp có đội bay chuyên chở hàng hóa

Theo Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hòa, Vietnam Airlines sẽ có máy bay chở hàng (air cargo) trong tháng 12 và phát triển mạnh lĩnh vực này thời gian tới.

Tại hội nghị khách hàng ngày 4/12, ông Đặng Ngọc Hòa cho biết hiện Vietnam Airlines chưa có máy bay chuyên chở hàng hóa (air cargo), trong khi nhiều hãng hàng không quốc tế đã đưa tàu chở hàng cỡ lớn đến Việt Nam.

Hiện nay, sản lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không qua các cảng hàng không Việt Nam đạt hơn 1,5 triệu tấn mỗi năm. Tuy nhiên, các hãng hàng không nước ngoài đang chiếm hơn 80% thị phần vận chuyển hàng hóa. Điều này cho thấy khoảng trống của thị trường khi mà các hãng bay trong nước chưa khai thác.

"Vận tải hàng hóa sẽ là một trong hai trụ cột của hãng và được đầu tư mạnh thời gian tới", ông Hòa chia sẻ tại hội nghị khách hàng toàn cầu của hãng ngày 4/12.

Theo kế hoạch, Vietnam Airlines sẽ vận hành tàu chở hàng đầu tiên trong tháng này. Trong giai đoạn đầu hãng hàng không quốc gia có thể khai thác 2 tàu chở hàng thân hẹp tới các nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ... Từ năm 2029, hãng dự kiến có thêm 3 tàu chở hàng thân rộng và phát triển mạng bay xuyên lục địa tới châu Âu, Mỹ.

Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hòa phát biểu tại sự kiện ngày 4/12. Ảnh: Vietnam Airlines

Ba năm trước, ông Johnathan Hạnh Nguyễn từng xin cấp phép lập hãng bay chuyên chở hàng đầu tiên của Việt Nam - IPP Air Cargo. Tuy nhiên, sau đó ông dừng kế hoạch này dù đã tiến đến những bước thủ tục cuối cùng.

Hầu hết các hãng bay trong nước hiện nay đều kết hợp chở hàng trong bụng của các máy bay thương mại chuyên chở hành khách. Với Vietnam Airlines, hình thức vận tải hàng hóa này đã đạt đến giới hạn, trong khi nhu cầu tiếp tục tăng cao. Việc có máy bay chở hàng riêng sẽ giúp hãng vận hành linh hoạt hơn, không phục vào lịch bay của hành khách.

Theo thống kê của Vietnam Airlines, Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất không có tàu bay chuyên chở hàng hóa đăng ký quốc tịch trong nhóm 30 nền kinh tế có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới. Giai đoạn 2015-2024, hãng ước tính tốc độ bình quân của air cargo đi/đến Việt Nam khoảng 5,6% và tăng lên mức 8% từ nay đến năm 2030.

Theo báo cáo của Hiệp hội Vận tải Hàng không thế giới (IATA) công bố cuối tháng 11, các hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận nhu cầu air cargo trong tháng 10 cao hơn 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất chuyên chở của các hãng này tăng thêm 7,3%.

"Nhu cầu vận hàng hóa bằng đường hàng không đang trưởng tháng thứ 8 liên tiếp. Điều này cho thấy vận tải hàng không cho phép chuỗi cung ứng toàn cầu thích ứng với tác động thuế quan của Mỹ", CEO IATA Willie Walsh cho hay.

Với hoạt động vận tải hành khách, Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hòa cho biết Vietnam Airlines đặt mục tiêu đạt thị phần nội địa trên 50% vào 2030. Đội bay của hãng sẽ tăng lên 200 chiếc, gần gấp đôi hiện tại.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, hãng đã thoát âm vốn chủ sở hữu, các khoản tiền và tương đương tiền đạt trên 16.300 tỷ đồng.

11 tháng đầu năm nay, hãng bay này đạt vận chuyển 23.400 lượt khách, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Họ ước đạt doanh thu hợp nhất trên 112.500 tỷ đồng, lãi trước thuế gần 7.390 tỷ, tương đương gần 88% năm ngoái.

Anh Tú