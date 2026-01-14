Vietnam Airlines lãi kỷ lục hơn 8.450 tỷ đồng

Năm 2025, Vietnam Airlines đạt lợi nhuận hợp nhất trước thuế hơn 8.450 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay.

Ngày 14/1, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết đạt doanh thu 123.000 tỷ đồng năm ngoái, tăng 10% so với 2024. Như vậy, bình quân mỗi ngày hãng hàng không quốc gia thu về trên 336 tỷ đồng. Đây cũng là mức cao nhất trong 30 năm hoạt động của hãng bay này.

Nhờ đó, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Vietnam Airlines cũng đạt mức kỷ lục với hơn 8.450 tỷ đồng. Năm 2024, hãng cũng từng ghi nhận lãi vượt 8.000 tỷ, nhưng khoảng một nửa đến từ việc công ty con Pacific Airlines được xóa nợ do trả hết tàu bay.

Hãng hàng không quốc gia thu lãi lớn nhờ thị trường hàng không nội địa và quốc tế phục hồi mạnh. Tổng sản lượng khách trên thị trường hàng không Việt đạt 83,5 triệu lượt, tăng hơn 10% so với 2024. Trong đó, Vietnam Airlines phục vụ khoảng 25,6 triệu khách (tăng gần 13%) trên 156.300 chuyến bay (tăng 10%).

Giá nhiên liệu bay năm ngoái "hạ nhiệt" cũng là một trong những lý do chính giúp hãng cải thiện hiệu quả hoạt động. Vietnam Airlines ghi nhận giá xăng Jet A1 năm 2025 ở mức bình quân 86,8 USD mỗi thùng, giảm gần 10% so với 2024. Ba năm trước đó, giá nhiên liệu bay trung bình lần lượt là 96,3 USD, 105,4 USD và 124 USD mỗi thùng.

Kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines. Đồ họa: Anh Tú

Với Vietnam Airlines, việc mở rộng mạng bay quốc tế cũng đóng góp lớn vào sự tăng trưởng doanh thu năm ngoái. Hãng hàng không quốc gia đã mở mới và khai thác trở lại 14 đường bay quốc tế đến Đông Nam Á, Đông Bắc Á và châu Âu.

Năm 2026, tổng công ty dự báo thị trường hàng không tiếp tục tăng trưởng, nhất là khu vực châu Á - Thái Bình Dương và các đường bay đi/đến Việt Nam. Hãng lên kế hoạch tăng trên 13% sản lượng hành khách lên khoảng 29 triệu lượt.

Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) cũng dự báo lợi nhuận của ngành hàng không toàn cầu năm nay khoảng 41 tỷ USD, tăng gần 4%. Trong đó, các hãng châu Á - Thái Bình có thể lãi 6,6 tỷ USD, tăng khoảng 2,3%. Tổ chức này cho biết Việt Nam là một trong 10 thị trường hàng không có tốc độ tăng trưởng lưu lượng nhanh nhất khu vực.

Theo IATA, dư địa phát triển của các hãng hàng không trong nước còn khá lớn khi Việt Nam hiện mới có đường bay thẳng đến trên 30 quốc gia, trong khi đó Thái Lan, Singapore kết nối trực tiếp với hơn 50 nước. Tuy nhiên, các hãng bay trong nước sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh với các hãng nước ngoài có đường bay đến Việt Nam.

Anh Tú