Vietnam Airlines kiến nghị khai thác linh hoạt ở Long Thành do lo ngại thiếu tàu bay

Vietnam Airlines đề xuất được linh hoạt vận hành ở Long Thành giai đoạn đầu để hãng không phát sinh thêm 5 máy bay mới duy trì lịch khai thác như hiện tại.

Nội dung nêu trong công văn Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa gửi Bộ Xây dựng cùng các đơn vị liên quan về phương án phân chia khai thác giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành, khi nơi này dự kiến hoạt động từ giữa năm 2026.

Theo kịch bản khai thác giữa hai sân bay Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng trước đó, Long Thành khi đưa vào hoạt động sẽ đảm nhận 80% chuyến bay quốc tế, 10% nội địa; Tân Sơn Nhất khai thác 20% quốc tế và 90% nội địa.

Vietnam Airlines đồng thuận với định hướng trên, song kiến nghị cho phép các hãng được chủ động, linh hoạt kế hoạch khai thác trong giai đoạn đầu nhằm đảm bảo nguồn lực, thuận tiện cho khách bay nối chuyến.

Công trường xây nhà ga sân bay Long Thành, tháng 8/2025. Ảnh: Phước Tuấn

Theo Vietnam Airlines, các hãng hàng không trong nước hiện gặp khó khăn thiếu máy bay do động cơ P&W trên dòng Airbus A321 bị triệu hồi theo yêu cầu từ nhà sản xuất. Bên cạnh đó là tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay. Vì vậy, việc chuyển toàn bộ đường bay quốc tế cự ly trên 1.000 km từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành ngay từ đầu sẽ ảnh hưởng lớn kế hoạch khai thác của hãng, khi dự kiến có thể phát sinh thêm 5 máy bay thân hẹp chỉ để duy trì lịch như hiện tại.

Theo phương án được hãng hàng không quốc gia đề xuất, việc linh hoạt khai thác sẽ theo nguyên tắc: đường bay xa (xuyên lục địa - châu Mỹ, Âu, Australia) sẽ chuyển ngay sang sân bay Long Thành. Riêng các đường bay khu vực châu Á sẽ linh hoạt và có lộ trình chuyển dần sang Long Thành theo đúng quy hoạch.

Vietnam Airlines đánh giá phương án trên sẽ đảm bảo hài hòa hiệu quả cả hai sân bay, lợi ích của các hãng hàng không trong nước, cũng như phù hợp mục tiêu phát triển Long Thành làm trung tâm trung chuyển quốc tế.

Khoảng cách giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành cùng các tuyến kết nối. Đồ họa: Hoàng Thanh

Dự án sân bay Long Thành tổng diện tích 5.000 ha, vốn đầu tư gần 336.630 tỷ đồng, là công trình trọng điểm quốc gia. Giai đoạn một, sân bay có công suất phục vụ 25 triệu lượt khách cùng 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, đang "chạy nước rút" để về đích. Mới đây, sân bay đã tổ chức bay hiệu chuẩn, kiểm tra bằng chuyên cơ Beechcraft B300.

Giang Anh