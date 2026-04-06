Vietluxtour giới thiệu trải nghiệm du lịch xanh tại lễ hội VITM 2026

Hà NộiGian hàng Vietluxtour tái hiện các cảnh quan độc đáo như ruộng bậc thang Mù Cang Chải, danh thắng Tràng An, kết hợp trải nghiệm du lịch xanh tại Hội chợ Du lịch Quốc tế, ngày 9-12/4.

Gian hàng thiết kế theo hướng mở, lấy cảm hứng từ các biểu tượng du lịch vùng cao phía Bắc. Không gian tổ chức theo nhiều lớp, mô phỏng địa hình bậc thang với các mảng màu đặc trưng theo mùa, kết hợp hình ảnh danh thắng Tràng An tạo nên hành trình thị giác liên tục.

Theo đại diện đơn vị, từ lối vào đến khu vực trung tâm, khách tham quan có thể cảm nhận sự chuyển tiếp không gian như đang đi qua nhiều vùng cảnh quan khác nhau. Cách bố trí này giúp tăng tính nhận diện đồng thời tạo trải nghiệm trực quan, tạo sự khác biệt so với các gian hàng khác.

Du khách tham gia hoạt động bảo vệ rừng trong chương trình Du lịch ESG. Ảnh: Vietluxtour

Bên cạnh yếu tố thị giác, Vietluxtour còn phát triển các hoạt động tương tác tại chỗ. Khách tham quan có thể tiếp cận thông tin tour qua hình ảnh, video và tư vấn trực tiếp hoặc tham gia các minigame, nhận quà tặng, tìm hiểu về các hành trình du lịch gắn với thiên nhiên và cộng đồng.

Qua đó, đơn vị giới thiệu các sản phẩm gắn với thông điệp du lịch xanh. Các hành trình tập trung vào trải nghiệm thiên nhiên, du lịch cộng đồng và hoạt động bảo tồn, từ các điểm đến vùng núi phía Bắc đến hệ sinh thái biển đảo. Thay vì trình bày theo danh mục, sản phẩm được kể dưới dạng câu chuyện hành trình, nhấn mạnh yếu tố trải nghiệm và trách nhiệm với môi trường.

Nổi bật có hành trình khám phá vùng cao gắn với văn hóa bản địa, tour trải nghiệm nông nghiệp xanh hay các hoạt động du lịch kết hợp bảo tồn thiên nhiên. Loạt sản phẩm phản ánh xu hướng dịch chuyển từ du lịch đại trà sang du lịch có chiều sâu, nơi du khách không chỉ tham quan mà còn tham gia vào đời sống và văn hóa địa phương.

Song song đó, yếu tố thị trường quốc tế cũng được lồng ghép trong cách xây dựng sản phẩm. Bộ tour inbound cho khách quốc tế tại Việt Nam được chuẩn hóa theo các nhóm như di sản, khám phá và liên tuyến khu vực, giúp đối tác dễ tiếp cận và lựa chọn.

Đoàn du khách quốc tế tham gia trải nghiệm Tết miền Tây. Ảnh: Vietluxtour

Ngoài giới thiệu sản phẩm mới, Vietluxtour còn hướng đến kết nối các đối tác trong và ngoài nước. Tại đây, các doanh nghiệp có thể trao đổi trực tiếp, tìm kiếm cơ hội hợp tác và xây dựng sản phẩm phù hợp từng thị trường.

Một điểm nhấn khác là việc tích hợp chuỗi chương trình ưu đãi kích cầu du lịch hè ngay tại gian hàng. Các tour nội địa và khu vực được thiết kế linh hoạt, hướng đến nhóm khách gia đình và khách trẻ, với trọng tâm là cân bằng giữa chi phí và chất lượng trải nghiệm. Thay vì chỉ nhấn mạnh yếu tố giá, sản phẩm được bổ sung các giá trị gia tăng như hoạt động trải nghiệm, dịch vụ đi kèm và lịch trình linh hoạt theo nhu cầu.

"Mô hình gian hàng trải nghiệm là cách tiếp cận mới, được kỳ vọng giúp rút ngắn khoảng cách giữa khách hàng và hành trình du lịch", đại diện Vietluxtour nói thêm.

Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2026 là kỳ hội chợ lần thứ 15, do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức thường niên vào tháng 4. Sự kiện năm nay diễn ra trong 4 ngày 9-12/4 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội, do Hiệp hội Du lịch Việt Nam chỉ đạo và bảo trợ bởi Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch.

Với chủ đề "Chuyển đổi số và Tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam", sự kiện dự kiến thu hút hơn 600 doanh nghiệp tham gia gian hàng, khoảng 4.000 doanh nghiệp đến làm việc và khoảng 100.000 lượt khách tham quan. Không gian hội chợ quy tụ các đơn vị lữ hành, hàng không, khách sạn, điểm đến và làng nghề, tạo nên bức tranh tổng thể về xu hướng phát triển của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đan Minh