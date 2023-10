Vietjet tăng lợi nhuận nhờ khai thác nhiều đường bay quốc tế

Hãng mở thêm 7 đường bay quốc tế trong quý III, ghi nhận lợi nhuận sau thuế riêng lẻ đạt 579 tỷ đồng, tăng 175% so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng mạnh bằng việc mở rộng mạng bay khắp toàn cầu, phát triển nhiều dịch vụ khách hàng.

Trong quý III, Vietjet đã khai thác an toàn 36.000 chuyến bay, vận chuyển 6,8 triệu lượt hành khách, trong đó hơn 2,3 triệu khách quốc tế, tăng 10% so với quý III/2019 và 127% so với quý III/2022.

Hãng có 103 tàu bay, bao gồm 18 tàu khai thác tại Thái Vietjet, 2 tàu bay mới đang giao hàng. Các chuyến bay của hãng đạt hệ số sử dụng ghế bình quân cao trên 85% và độ tin cậy kỹ thuật 99,72%. Tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt 20.300 tấn, tăng 76% so với cùng kỳ.

Trong quý III, hãng đã mở mới 7 đường bay quốc tế, nâng tổng số đường bay lên 125 (45 đường bay quốc nội và 80 đường bay quốc tế). Điều này ghi nhận Vietjet là hãng hàng không đầu tiên có đường bay kết nối Việt Nam với Perth, Adelaide, Brisbane, Melbourne và Sydney (Australia).

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố mở đường bay mới Jakarta - Hà Nội của Vietjet. Ảnh: TL

Nhờ đó, công ty ghi nhận doanh thu quý III đạt 13.548 tỷ đồng (riêng lẻ) và 14.235 tỷ đồng (hợp nhất), tăng 32% và 23% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế riêng lẻ và hợp nhất đạt lần lượt 579 tỷ và 55 tỷ đồng, tăng 175% và 30% so với cùng kỳ.

Vận tải hành khách quốc tế tiếp tục phát triển nhanh, đạt 201% so với cùng kỳ, đóng góp hơn 57% tổng doanh thu vận tải hành khách và chiếm 35% số chuyến bay và lượt khách.

Doanh thu phụ trợ và vận chuyển hàng hóa với biên lợi nhuận cao, tiếp tục được hãng đẩy mạnh phát triển, đóng góp 40% tổng doanh thu vận chuyển hàng không và đạt 5.029 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và 77% so với quý III/2019.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Vietjet đạt hơn 76.500 tỷ đồng, chỉ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu 1,5 lần và chỉ số thanh khoản 1,4 lần nằm ở mức an toàn trong ngành hàng không. Số dư tiền và tương đương tiền tại thời điểm 30/9 đạt 2.077 tỷ đồng, cộng với hạn mức vốn lưu động, đảm bảo khả năng thanh toán nhanh của công ty.

Doanh nghiệp đã đóng góp các khoản thuế, phí trực tiếp và gián tiếp gần 3.750 tỷ đồng trong 9 tháng.

Vietjet và Tập đoàn tài chính Carlyle ký thoả thuận tài trợ tàu bay ngày 11/9. Ảnh: T.L

Trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng 9, Vietjet đã ký kết thỏa thuận với Boeing về kế hoạch giao 200 tàu bay 737 MAX trị giá 25 tỷ USD trong 5 năm tới và thỏa thuận tài trợ tàu bay với tổng giá trị 550 triệu USD với Tập đoàn Carlyle.

Tận dụng nền tảng công nghệ số hiện đại và hệ sinh thái dịch vụ hàng không, doanh nghiệp ra mắt nhiều sản phẩm dịch vụ mới và sáng tạo. Đáng chú ý là chương trình tặng bảo hiểm du lịch Sky Care, hạng vé Deluxe với các tiện ích và giải pháp tài chính "Bay trước - Trả sau" hỗ trợ thanh toán vé máy bay linh hoạt.

Chương trình SkyJoy dành cho khách hàng thân thiết của Vietjet, cho phép đổi thưởng với hơn 250 thương hiệu, đổi vé, săn vé ưu đãi chạm mốc 10 triệu thành viên trong quý III.

Với chiến lược xây dựng và phát triển nguồn nhân lực hàng không tiêu chuẩn quốc tế, Vietjet đã không ngừng đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng và phát triển đội ngũ giảng dạy của Học viện Hàng không Vietjet (VJAA). Cùng trong tháng 9, học viện đã ký kết thỏa và trở thành đối tác đào tạo của Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA).

Hoạt động khai thác ổn định và phát triển, Vietjet đã được nâng hạng xếp hạng tín nhiệm lên VnBBB- từ mức VnBB+ với triển vọng Ổn định từ Saigon Ratings.

Hãng cũng nhận được nhiều giải thưởng quốc tế và trong nước, gồm "Hãng hàng không hàng đầu châu Á về trải nghiệm khách hàng" do World Travel Awards bình chọn, "Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam" và "Top 10 thương hiệu mạnh - Phát triển bền vững 2023", Vietjet SkyJoy - "Sản phẩm vừa ra mắt ghi dấu ấn sáng tạo" - Better Choice Awards.

Người dân Ấn Độ chào đón đường bay thẳng giữa TP HCM - Tiruchirappalli - Ấn Độ. Ảnh: T.L

Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các cam kết với môi trường sống và cộng đồng tại từng địa phương. Trong tháng 10, Vietjet đã triển khai chương trình gây quỹ Fly Green với thông điệp "Mỗi vé bay đỏ, một hành tinh xanh". Hãng sẽ trích 5.000 đồng với mỗi vé máy bay bán ra để ủng hộ vào quỹ tài trợ cho các chương trình bảo vệ môi trường.

Nhờ chiến lược kinh doanh bền vững, tăng trưởng và phát triển vượt bậc sau đại dịch, công ty đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cụ thể, doanh nghiệp này đã được thỏa thuận sơ bộ với ba nhà đầu tư tổ chức trong nước về việc cam kết đầu tư 100 triệu USD, giúp tăng cường năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, đầu tư, mở rộng mạng bay và đội tàu bay. Dự kiến giao dịch đầu tư sẽ được hoàn tất trong quý IV tới.

Thái Anh