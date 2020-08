Vietjet mở bán 1,5 triệu vé Tết Nguyên đán 2021

Vietjet mở bán 1,5 triệu vé cho hơn 50 đường bay nội địa, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết Nguyên đán 2021.

Việc đặt vé thực hiện từ hôm nay, trên website của hãng, ứng dụng điện thoại Vietjet Air, Facebook mục "Đặt vé" và các đại lý hoặc phòng vé chính thức của Vietjet trên toàn quốc. Thanh toán bằng Vietjet SkyClub, các loại thẻ Visa, Master, AMEX, JCB, KCP, UnionPay và thẻ ATM của 34 ngân hàng lớn tại Việt Nam có đăng ký Internet Banking.

Đại diện Vietjet chia sẻ, hành khách mua vé càng sớm càng tiết kiệm và đảm bảo đặt được chỗ trong thời gian cao điểm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

1,5 triệu vé Tết Vietjet dành cho 50 đường bay nội địa, đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch của hành khách dịp Tết Nguyên đán 2021.

Với giờ bay thuận tiện, linh hoạt, hãng cho biết sẵn sàng phục vụ hành khách trên hành trình trở về nhà quây quần bên gia đình trong dịp lễ cổ truyền của dân tộc; đưa du khách thỏa thích du xuân, lễ hội, khám phá những danh lam, thắng cảnh đặc sắc nhất của Việt Nam. Hành khách sẽ có cơ hội trải nghiệm đón Tết rực rỡ cùng sắc mai vàng của phương Nam, hòa mình vào không khí se lạnh của thủ đô Hà Nội dịp xuân về, hay thưởng thức nét cổ kính của cố đô Huế...

Giờ bay thuận tiện, linh hoạt, Vietjet sẵn sàng phục vụ hành khách trên mọi hành trình.

Chung tay cùng cả nước đẩy lùi Covid-19, Vietjet cam kết thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm tra sức khỏe cho hành khách, tổ bay trước mỗi chuyến bay; yêu cầu khai báo y tế bắt buộc, đeo khẩu trang...

"Tất cả chuyến bay của Vietjet đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất của cơ quan chức năng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), nhằm đảm bảo an toàn sức khoẻ cho hành khách, phi hành đoàn và cả cộng đồng", đại diện hãng nói.

Thư Kỳ