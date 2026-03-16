VietinBank và MUFG tổ chức sự kiện kết nối doanh nghiệp

VietinBank cùng MUFG Bank tổ chức sự kiện "Kết nối kinh doanh 2026", dành cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống và nông nghiệp công nghệ cao, tại Sheraton Saigon Hotel, ngày 18/3.

Đây là năm thứ 6 VietinBank tổ chức sự kiện này. Chủ đề kết nối năm nay tập trung vào các lĩnh vực thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp, đồ uống, công nghệ nông nghiệp, công nghệ chế biến thực phẩm và hệ thống nhà hàng. Việc tập trung theo nhóm ngành được kỳ vọng giúp nâng cao mức độ phù hợp giữa các bên tham dự, từ nhà sản xuất nguyên liệu, đơn vị chế biến, doanh nghiệp xuất khẩu đến đối tác phân phối, chuỗi nhà hàng và nhà đầu tư.

Đặc biệt, chương trình được thiết kế theo hình thức gặp gỡ trực tiếp 1:1, trong đó các doanh nghiệp tham gia được sắp xếp lịch trao đổi dựa trên nhu cầu hợp tác cụ thể, nhằm tăng khả năng tìm kiếm đối tác phù hợp trong chuỗi giá trị.

Theo ban tổ chức, sự kiện hướng tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang tìm kiếm đối tác chiến lược và cơ hội mở rộng thị trường, đặc biệt tại các thị trường như Nhật Bản và Thái Lan.

Sự kiện kết nối kinh doanh tổ chức ngày 18/3 tại khách sạn Sheraton Saigon Hotel. Ảnh: VietinBank

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, ngành thực phẩm và nông nghiệp ngày càng chú trọng tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ sản xuất và khả năng mở rộng thị trường quốc tế. Việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất, bảo quản và truy xuất nguồn gốc được xem là yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu của thị trường.

Thông qua mạng lưới khách hàng trong nước và quốc tế, đặc biệt là hệ sinh thái doanh nghiệp Nhật Bản và khu vực châu Á, VietinBank và MUFG kỳ vọng tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia tiếp cận đối tác phù hợp nhằm mở rộng kênh phân phối tại thị trường mới, tìm kiếm nguồn cung hoặc công nghệ sản xuất tiên tiến, đồng thời thúc đẩy hợp tác đầu tư, liên doanh trong lĩnh vực chế biến và dịch vụ nhà hàng.

Sau chương trình, các doanh nghiệp tham gia có thể tiếp tục nhận hỗ trợ từ VietinBank và MUFG thông qua các giải pháp tài chính như tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế và quản lý dòng tiền, nhằm thúc đẩy các cơ hội hợp tác được hình thành tại sự kiện trở thành các thỏa thuận kinh doanh cụ thể.

Theo đại diện ban tổ chức, "Kết nối kinh doanh 2026" không chỉ dành cho các doanh nghiệp đã sẵn sàng mở rộng ra thị trường quốc tế mà còn tạo cơ hội cho những đơn vị đang tìm kiếm bước đi chiến lược tiếp theo trong chuỗi giá trị của mình. Với định hướng ngành nghề rõ ràng, quy trình kết nối theo nhu cầu và sự đồng hành của hai định chế tài chính lớn, chương trình được kỳ vọng tạo thêm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị cho doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Minh Ngọc