VietinBank ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ

VietinBank triển khai gói ưu đãi SME Global Boost, miễn phí chuyển tiền ngoại tệ và giảm phí nhiều dịch vụ tài trợ thương mại, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu tối ưu chi phí.

Trong bối cảnh hoạt động thương mại quốc tế đang đối mặt nhiều biến động, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đặc biệt phân khúc vừa và nhỏ, có nhu cầu gia tăng về các giải pháp tài chính linh hoạt, tối ưu chi phí. Trước bối cảnh đó, VietinBank đã triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn dành cho khách hàng doanh nghiệp SME hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu lần đầu sử dụng các sản phẩm chuyển tiền ngoại tệ, tài trợ thương mại và mua bán ngoại tệ tại ngân hàng.

Theo đó, khách hàng được miễn phí chuyển tiền ngoại tệ cả chiều đến và đi, đồng thời nhận ưu đãi tới 70% phí dịch vụ tài trợ thương mại đối với các sản phẩm như thư tín dụng, nhờ thu và các dịch vụ liên quan. Đây đều là những nghiệp vụ quan trọng, giúp doanh nghiệp đảm bảo thanh toán an toàn, hiệu quả trong giao dịch xuất nhập khẩu.

SME Global Boost gồm nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Ảnh: VietinBank

Bên cạnh đó, VietinBank còn triển khai 99 gói thuê bao trong chương trình L/C SmartFee, hỗ trợ nhóm doanh nghiệp thường xuyên sử dụng thư tín dụng. Ở mảng ngoại hối, khách hàng được ưu đãi tới 120 điểm giao dịch tại quầy và 200 điểm trên kênh số khi thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ lần đầu.

Ngoài các ưu đãi về phí, chương trình còn giảm tới 70% phí bảo hiểm hàng hóa, giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro trong quá trình vận chuyển quốc tế. Đồng thời, các doanh nghiệp khi sử dụng gói dịch vụ tài khoản và ngân hàng điện tử VietinBank eFAST sẽ được tặng tài khoản số đẹp và giảm phí cho hơn 20 dịch vụ ngân hàng thiết yếu như: chuyển tiền VND, chi lương, thanh toán điện tử...

Song song với ưu đãi chi phí, VietinBank cung cấp hệ sinh thái tài trợ thương mại với nhiều sản phẩm như: tài trợ trước hạn bộ chứng từ theo L/C nội bộ, chiết khấu miễn truy đòi đối với L/C trả chậm hoặc thanh toán trả ngay theo L/C, với hạn mức tài trợ tối đa 100% giá trị lô hàng.

Ngân hàng cũng cung cấp các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá, phù hợp với doanh nghiệp có dòng tiền ngoại tệ thường xuyên. Việc chủ động quản trị tỷ giá được kỳ vọng giúp ổn định chi phí và và tối đa hóa lợi ích từ dòng tiền ngoại tệ.

Đại diện VietinBank cho biết, bên cạnh sản phẩm tài chính, ngân hàng còn hỗ trợ tư vấn giải pháp, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu thông qua đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài trợ thương mại và ngoại hối.

Chương trình SME Global Boost áp dụng đến hết ngày 5/3/2027.

Doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ tổng đài dành riêng cho KHDN 1900 558 886 hoặc các chi nhánh, phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc để được tư vấn chi tiết về chương trình.

Minh Ngọc