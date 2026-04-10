VietinBank nhận hai giải thưởng từ International Finance Awards

VietinBank được tạp chí International Finance trao giải "Ngân hàng dành cho Khách hàng doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam" và "Nền tảng số dành cho đơn vị chấp nhận thanh toán tốt nhất Việt Nam".

Đây là năm thứ hai liên tiếp VietinBank được trao giải Ngân hàng dành cho Khách hàng doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam (Best Corporate Bank - Vietnam). Theo đánh giá từ đơn vị trao giải, ngân hàng được ghi nhận nhờ khả năng cung ứng vốn ổn định cho các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, đồng thời cải tiến quy trình nghiệp vụ theo hướng rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao tính minh bạch. Việc kết hợp giữa tiềm lực tài chính và các sáng kiến số hóa giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, ngân hàng được đánh giá cao ở việc phát triển các nền tảng số theo hướng tích hợp "one-stop-service", cho phép doanh nghiệp quản lý tập trung các hoạt động như dòng tiền và vận hành trên cùng một hệ thống. Cách tiếp cận này giúp giảm chi phí, tối ưu quy trình và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh chuyển đổi số.

VietinBank được tạp chí International Finance trao hai giải thưởng. Ảnh: VietinBank

Ở hạng mục "Nền tảng số dành cho đơn vị chấp nhận thanh toán tốt nhất Việt Nam" (Best Digital Platform for Merchants - Vietnam), VietinBank được vinh danh nhờ phát triển thành công nền tảng quản lý thanh toán VietinBank Merchant Platform.

Nền tảng này được đánh giá cao ở khả năng tích hợp đa kênh thanh toán như POS, QR và thương mại điện tử, giúp doanh nghiệp quản lý tập trung thay vì vận hành rời rạc. Giải pháp cũng cung cấp dữ liệu giao dịch theo thời gian thực thông qua bảng điều khiển, hỗ trợ nhà quản lý theo dõi và ra quyết định kịp thời.

Bên cạnh đó, toàn bộ quy trình từ đăng ký, xử lý hồ sơ đến vận hành được thực hiện trực tuyến, kết hợp với các tiện ích như hóa đơn điện tử, chữ ký số và loa thông báo giao dịch, qua đó giảm thao tác thủ công và nâng cao hiệu quả kiểm soát.

Đại diện VietinBank cho biết, đây là sáng kiến chuyển đổi số nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu quản trị dòng tiền trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt gia tăng. Nền tảng hướng tới mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát dòng tiền và vận hành hiệu quả hơn, từng bước hình thành mô hình quản trị tập trung, qua đó nâng cao hiệu quả điều hành và khả năng thích ứng với xu hướng số hóa.

Từ vai trò cung cấp dịch vụ tài chính, VietinBank đang chuyển hướng sang mô hình đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các giải pháp tích hợp. Việc được vinh danh ở cả hai hạng mục cho thấy sự dịch chuyển từ mô hình cấp vốn truyền thống sang phát triển các nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp quản trị dòng tiền và tối ưu hoạt động. Các giải pháp số được thiết kế nhằm đơn giản hóa quy trình, tăng khả năng kiểm soát và nâng cao hiệu quả điều hành.

Ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và điện toán đám mây nhằm hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, đồng thời cá nhân hóa trải nghiệm và chuẩn hóa quy trình theo thông lệ quốc tế. Qua đó, kiến tạo một nền kinh tế số minh bạch, hiệu quả, mang lại giá trị thịnh vượng bền vững cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

International Finance là tạp chí tài chính có trụ sở tại Anh, đơn vị tổ chức giải thưởng thường niên International Finance Banking Awards nhằm vinh danh các tổ chức tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp có thành tích nổi bật, đổi mới sáng tạo và đóng góp tích cực cho thị trường tài chính toàn cầu.

Minh Ngọc