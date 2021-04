VietinBank iPay Mobile lần thứ hai đạt top 10 Sao Khuê

Vượt qua 182 đề cử đạt giải thưởng, VietinBank iPay Mobile ghi danh vào top 10 Sao Khuê 2021.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp, ứng dụng VietinBank iPay Mobile đạt top 10 Sao Khuê. Giải thưởng là sự công nhận những đổi mới và cải tiến nhằm đem lại trải nghiệm vượt trội cho khách hàng của VietinBank iPay Mobile, đồng thời, ghi nhận đóng góp của nhà băng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt là thúc đẩy xu hướng thanh toán không tiền mặt.

Lãnh đạo ngân hàng kỳ vọng VietinBank iPay Mobile sẽ đến gần hơn với đời sống hàng ngày của khách hàng, góp phần xây dựng cuộc sống số tiện ích, hiện đại.

Ông Đàm Hồng Tiến - Giám đốc Khối Bán lẻ VietinBank đại diện nhận Giải thưởng Sao Khuê năm 2021 cho Ứng dụng Ngân hàng số VietinBank iPay Mobile. Ảnh: VietinBank

VietinBank iPay được phát triển trên nền tảng công nghệ mới dựa trên giao diện lập trình ứng dụng mở (Open APIs) với tên gọi VietinBank iConnect. Theo đó, ngân hàng có thể cung cấp APIs ra bên ngoài giúp các công ty Fintech, ứng dụng Mobile Apps trên thị trường dễ dàng kết nối và cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng của VietinBank trên chính ứng dụng của mình. Từ đó, góp phần bán chéo sản phẩm dịch vụ và xây dựng hệ sinh thái toàn diện, trong đó, khách hàng là trọng tâm và được hưởng các tính năng, tiện ích của hệ sinh thái.

Đồng thời, VietinBank tăng cường cải tiến, đơn giản hóa các giao dịch của khách hàng, cải thiện tốc độ hệ thống để việc xử lý giao dịch trở nên nhanh chóng và đơn giản hơn.

Ứng dụng VietinBank iPay Mobile lần thứ 2 liên tiếp vào Top 10 Sao Khuê. Ảnh: VietinBank

Năm 2020, Covid-19 đã làm thay đổi nền tảng vận hành hệ thống dịch vụ ngân hàng, trong đó thanh toán phi tiền mặt tăng mạnh. Các chuyên gia khẳng định, phát triển ngân hàng số là nhu cầu tất yếu, giúp ngân hàng vượt lên thách thức, tạo lợi thế cạnh tranh, chủ động thích ứng và phát triển trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Dưới tác động của dịch Covid-19, tâm lý, hành vi tiêu dùng và đầu tư của khách hàng cũng thay đổi. Ngân hàng phải ưu tiên các dịch vụ và những lộ trình có thể giúp khách hàng hoàn tất từ xa khối lượng dịch vụ nhiều nhất. Theo khảo sát của Công ty Nielsen Vietnam, mua sắm online tăng mạnh trong thời gian qua. Do đó, chuyển đổi số ngân hàng cũng đòi hỏi nhanh chóng tăng tốc để đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng.

Đại diện Khối Bán lẻ VietinBank chụp hình lưu niệm cùng ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng Sáng lập VINASA, Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Sao Khuê 2021

VietinBank cũng ghi nhận sự tăng mạnh số lượng sử dụng dịch vụ qua ứng dụng Mobile Banking. Ông Đàm Hồng Tiến, Giám đốc Khối Bán lẻ VietinBank cho biết: "Trong năm 2020, số lượng khách hàng VietinBank iPay lũy kế tăng 50% so với năm 2019, số lượng giao dịch qua iPay tăng 120% so với năm 2019. Dịch vụ iPay Mobile được đánh giá là phương thức thanh toán vừa an toàn, và đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng".

Theo đó, với các giao dịch như chuyển tiền, kiểm tra thông tin tài khoản... khách hàng có thể thao tác ngay trên ứng dụng mà không cần tới quầy hay chi nhánh. Nhà băng đang cung cấp hơn 130 tính năng, đa dạng hóa hệ sinh thái, tập trung vào các tính năng phi tiếp xúc như gửi tiền mừng, rút tiền bằng mã QR, bán bảo hiểm, thanh toán hóa đơn; vay thấu chi online...

Bên cạnh đó, VietinBank còn đầu tư phát triển mạng lưới QRPay rộng khắp, tập trung khai thác các QRPay online với hơn 13.000 điểm chấp nhận thanh toán và website thanh toán.

Mới đây, ngân hàng cũng triển khai tính năng eKYC trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile. Theo đó, khách hàng không cần đến quầy, không cần tiếp xúc với giao dịch viên mà chỉ với smartphone, xác thực khuôn mặt, điền một số thông tin cá nhân là có thể sở hữu tài khoản "0 phí". Ngoài ra, người dùng cũng có thể lựa chọn tài khoản số đẹp, mở thẻ Vpay ngay trên ứng dụng với nhiều ưu đãi. VietinBank còn triển khai phương thức xác thực giao dịch FacePay cho các giao dịch tài chính qua ngân hàng số.

Để khuyến khích khách hàng thực hiện các giao dịch trực tuyến, góp phần hạn chế tiếp xúc trực tiếp, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh, VietinBank còn đưa ra những chính sách, chương trình khuyến mãi như miễn, giảm phí sử dụng đăng ký VietinBank iPay; tặng lãi suất gửi tiết kiệm online....

Với 155 chi nhánh và hàng nghìn phòng giao dịch tại tất cả các tỉnh thành, cùng trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7 (1900558868), VietinBank có thể hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi. Trong năm 2020, VietinBank cũng triển khai công cụ Chatbot trên Facebook để hỗ trợ, tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng với hàng trăm nghìn yêu cầu hỏi đáp mỗi tháng.

Phúc An