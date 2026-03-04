VietinBank có thể bán tòa tháp tại Ciputra trong nửa đầu năm nay

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo, Ngân hàng VietinBank có thể bán xong tòa tháp tại Ciputra trong nửa đầu năm hoặc sớm nhất trong quý I.

Dự báo này được nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nêu trong báo cáo cập nhật về Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank).

VDSC cho biết việc bán tòa nhà VietinBank có thể hoàn thành trong nửa đầu 2026, sớm nhất quý I/2026. "Việc chuyển nhượng sẽ thực hiện theo giá thị trường, lợi nhuận được ghi nhận sau khi hoàn tất giao dịch", nhóm phân tích viết trong báo cáo.

Trước đó, hồi tháng 7/2025, ngân hàng này cũng thông báo các thủ tục cần thiết để khởi động lại việc chuyển nhượng dự án tòa nhà trụ sở chính (hay còn được gọi là VietinBank Tower) tại lô đất TM1 khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, TP Hà Nội (tên thương mại Ciputra).

Công trình nằm trên khu đất rộng gần 30.000 m2 với thiết kế 2 tháp cao 48 và 68 tầng. Theo kế hoạch ban đầu, một tháp sẽ được VietinBank đặt trụ sở chính và tòa còn lại làm khách sạn 5 sao, khu chăm sóc sức khỏe, căn hộ cao cấp cho thuê.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 10.267 tỷ đồng được khởi công từ năm 2010, nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành do phía ngân hàng vướng một số khó khăn nhất định trong việc triển khai. Trên thị trường gần đây cũng xuất hiện thông tin một doanh nghiệp bất động sản hàng đầu thị trường trong nước tìm hiểu để mua lại tòa nhà của VietinBank.

Về các chỉ tiêu kinh doanh năm nay, VDSC dự báo tăng trưởng tín dụng của nhà băng này khoảng 15%. Rồng Việt kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh hạn mức tăng trưởng tín dụng cho VietinBank lên cao hơn so với mức được cấp hồi đầu năm (11%).

Chi phí tín dụng của ông lớn này có thể tiếp tục giảm nhẹ dựa trên việc kiểm soát quy mô nợ xấu phát sinh mới ở mức ổn định và đảm bảo duy trì các tiêu chí về tỷ lệ nợ xấu, bao phủ nợ xấu.

Theo dự phóng của VDSC, VietinBank năm nay có thể ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng trưởng 26% lên mức trên 83.760 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế có thể tăng gần 30%, lên hơn 56.000 tỷ. Năm ngoái, VietinBank đã soán ngôi á quân lợi nhuận ngành ngân hàng của BIDV với mức lãi 31.758 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 27% so với 2024.

Trong các lĩnh vực kinh doanh mới, Chứng khoán Rồng Việt cho biết VietinBank xác định vai trò là ngân hàng trung gian thanh toán cho thị trường tài sản số. Họ đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với đối tác sàn tài sản số và sẵn sàng triển khai ngay khi được đối tác cấp phép.

Đồng thời, VietinBank cũng đang nghiên cứu thành lập ngân hàng con hoặc pháp nhân phù hợp kinh doanh tại trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam, chờ phê duyệt từ Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra, họ cũng có định hướng hợp tác với các startup về fintech trong hệ sinh thái của cổ đông chiến lược MUFG trong lĩnh vực thanh toán, cho vay, bảo hiểm để dự kiến thí điểm trong giai đoạn 2026-2027.

Anh Tú