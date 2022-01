Vietcombank nỗ lực vượt khó trong năm 2021

Vetcombank nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, vừa góp phần phòng, chống dịch đồng thời hoạt động kinh doanh với kết quả khả quan nhất.

Trong kết quả khảo sát "100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" của Anphabe công bố cuối tháng 12, Vietcombank xếp thứ hai. Đơn vị đồng thời là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam năm thứ 6 liên tiếp. Ngoài ra, công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) cũng góp mặt trong Top 20 doanh nghiệp có nơi làm việc tốt nhất Việt Nam với vị trí số 13.

Giải thưởng này đến từ chính sách "con người là trung tâm", môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ tốt dành cho người lao động, tạo động lực để nhân viên sáng tạo và phát triển. Cơ chế lương tại Vietcombank xây dựng trên nguyên tắc tương xứng với giá trị đóng góp, mang tính công bằng và cạnh tranh với thị trường. Tiền lương phân phối đến người lao động gắn chặt chẽ với kết quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành công việc. Đơn vị còn áp dụng cơ chế rà soát, sắp xếp lương hàng năm căn cứ năng lực, khối lượng, chất lượng hoàn thành công việc, tạo động lực cho người lao động trong công tác, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh...

Trụ sở chính tại 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Vietcombank

Thăng hạng quốc tế

Tháng 5/2021, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings (S&P) nâng đánh giá triển vọng tín nhiệm của Vietcombank từ mức ổn định lên mức tích cực và tiếp tục thuộc nhóm cao nhất trong số các ngân hàng tại Việt Nam. Tháng 9/2021, S&P tiếp tục công bố báo cáo kết quả rà soát xếp hạng tín nhiệm Vietcombank với thứ hạng tín nhiệm cao nhất trong số những ngân hàng được đơn vị đánh giá tại Việt Nam.

Cùng với S&P, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings cũng có điều chỉnh nâng đánh giá Sức mạnh độc lập của Vietcombank. Cụ thể, Fitch Ratings nâng đánh giá Sức mạnh độc lập (VR) của Vietcombank từ "b" lên "b+", đồng thời, giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm Nhà phát hành nợ dài hạn (Long-term Issuer default ratings - IDR) ở mức BB-. Triển vọng IDR của ngân hàng được đánh giá ở mức tích cực, phù hợp với triển vọng tích cực của xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức BB.

Tiếp nối hai tổ chức định giá nêu trên, theo công bố mới nhất của Forbes Việt Nam, với giá trị 705 triệu USD, thương hiệu Vietcombank đứng đầu về giá trị trong danh sách 25 đơn vị tài chính dẫn đầu Việt Nam. Giá trị thương hiệu tăng mạnh so với năm trước đó.

Đơn vị cũng nhận đánh giá của nhiều tạp chí uy tín trên thế giới. Tạp chí The Asian Banker đã vinh danh Vietcombank là "Ngân hàng mạnh nhất dựa trên Bảng tổng kết tài sản". Các tiêu chí bình chọn hết sức chi tiết, minh bạch nhằm đánh giá một cách toàn diện sức mạnh tài chính của các ngân hàng qua 6 khía cạnh bao gồm: quy mô hoạt động; tốc độ tăng trưởng; mức độ rủi ro; hiệu quả hoạt động; chất lượng tài sản; khả năng thanh khoản.

Tháng 5, đơn vị là ngân hàng duy nhất của Việt Nam được tạp chí Euromoney trao giải thưởng "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2020". Đây cũng là lần thứ 6 nhà băng nhận bình chọn cho danh hiệu này. Giải thưởng bình chọn dựa trên các tiêu chí: tổng doanh thu, tổng tài sản, lợi nhuận trước thuế, thu nhập thuần... Trong năm, Tạp chí International Finance Magazine cũng trao tặng hai giải thưởng là: "Best Risk Management Bank" (Ngân hàng quản trị trị rủi ro tốt nhất) và "Best Investor Relations - Banking and Finance" (Ngân hàng có quan hệ đầu tư tốt nhất trong ngành tài chính - ngân hàng). Giải thưởng của International Finance Magazine nhằm đánh giá các tài năng trong ngành, kỹ năng lãnh đạo, các giá trị và khả năng thông qua hệ thống mang tính quốc tế.

Còn theo đánh giá của YouGov - một công ty nghiên cứu và phân tích dữ liệu quốc tế, có trụ sở chính tại Anh và hiện có mặt tại hơn 40 quốc gia, công bố vào tháng 9, thương hiệu đứng đầu trong bảng xếp hạng thương hiệu bảo hiểm, ngân hàng Việt Nam năm 2021 (Vietnam Banking & Insurance Rankings 2021). Tại Bảng xếp hạng riêng các thương hiệu ngân hàng hàng đầu Việt Nam, Vietcombank cũng đứng thứ nhất.

Đại diện Vietcombank nhận giải thưởng "Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021" do Vietnam Report và Báo điện tử VietNamNet bình chọn. Ảnh: Vietcombank

Tháng một, tạp chí The Asian Banker trao tặng danh hiệu "Ngân hàng được quản trị tốt nhất trong đại dịch Covid-19" và trao tặng ông Nghiêm Xuân Thành (khi đó là Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank) danh hiệu "Lãnh đạo xuất sắc trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19 tại Việt Nam".

Cùng với các giải thưởng quốc tế, năm 2021 đơn vị cũng nhận 6 giải thưởng uy tín của các tổ chức trong nước như: dẫn đầu bảng xếp hạng Top 10 Ngân hàng thương mại uy tín năm 2021 và Top 50 Công ty đại chúng uy tín, hiệu quả; xếp thứ 3 trong Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2021. Đây là các giải thưởng do Vietnam Report phối hợp cùng Báo điện tử VietNamNet tổ chức. Giải khác là Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2020-2021 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam bình chọn.

Vietcombank là một trong 10 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh đầu tiên tại Việt Nam. Đây là Giải thưởng do Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam; Bộ Công thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung ương Đoàn; VCCI đã phối hợp tổ chức và trao tặng. Đơn vị còn nhận bằng khen từ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vì đã có nhiều đóng góp trong công tác phối hợp truyền thông giáo dục tài chính và phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động ngân hàng.

Ông Lê Hoàng Tùng - Kế toán trưởng Vietcombank nhận Giải thưởng "Ngân hàng mạnh nhất dựa trên Bảng tổng kết tài sản" do Tạp chí The Asian Banker trao tặng. Ảnh: Vietcombank

Kết quả tốt trong kinh doanh

Năm qua, đơn vị chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp tài chính phù hợp như: miễn giảm lãi, phí; cơ cấu lại thời hạn trả nợ; cho vay mới, triển khai các gói tín dụng với lãi suất phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp, khách hàng vượt qua khó khăn, duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong suốt 4 làn sóng của Covid-19, ngân hàng hoạt động liên tục, áp dụng triệt để các biện pháp phòng, chống dịch. Những nỗ lực này mang đến kết quả: an toàn sức khỏe của cán bộ được đảm bảo; hoạt động hệ thống duy trì liên tục, giữ vị thế dẫn đầu, hỗ trợ khách hàng với quy mô số tiền lãi hỗ trợ trên 10.000 tỷ đồng trong các năm 2020 và 2021.

Mục tiêu chiến lược của ngân hàng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 là củng cố vị trí dẫn đầu tại Việt Nam, đứng trong 100 ngân hàng lớn nhất châu Á, một trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới, một trong 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam.

Minh Huy