Vietcap kết hợp giao dịch đầu tư với trồng rừng chống lũ

Vietcap triển khai dự án Go Green Go Up mùa hai, kết hợp đầu tư tài chính và trách nhiệm xã hội thông qua việc trồng rừng, bắt đầu từ tháng 4 năm nay.

Theo đại diện Vietcap, Go Green Go Up mùa hai hướng tới tích hợp tài chính xanh vào trải nghiệm đầu tư và đóng góp cho phát triển bền vững. Thông điệp mùa hai mang tên "Chung tay xanh rừng - Vững thêm chắn lũ", nhấn mạnh vai trò của hệ sinh thái rừng trong giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

Trên thế giới, nhu cầu đầu tư cho khí hậu ước tính khoảng 6.300 tỷ USD mỗi năm nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững vào 2030. Tại Việt Nam, nền kinh tế cần khoảng 368 tỷ USD đến năm 2040 để giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu. Điều này đặt ngành tài chính vào vị trí trung tâm trong việc định hướng dòng vốn cho các dự án phát thải thấp và quản trị rủi ro ESG.

Trong bối cảnh đó, Vietcap triển khai sáng kiến Go Green Go Up gắn hoạt động đầu tư với các dự án trồng rừng. Mỗi giao dịch của nhà đầu tư được quy đổi thành số cây đóng góp, qua đó tạo tác động trực tiếp tới môi trường và cộng đồng.

Cụ thể, chương trình đồng hành dự án "Tre chống lũ" tại Khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An và dự án "Vườn rừng" tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. Các hoạt động hướng tới phục hồi diện tích rừng suy giảm, bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời giảm nguy cơ xói mòn đất và lũ lụt,, hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng địa phương tại hai khu vực này.

Tại Tây Nghệ An, Go Green Go Up triển khai dự án trồng "Tre chống lũ", phối hợp với TreeBank cùng các đơn vị quản lý rừng và chính quyền địa phương nhằm xây dựng vành đai sinh thái chống lũ. Trong khi đó, tại Bình Châu - Phước Bửu là dự án "Vườn Rừng" triển khai cùng Joy Foundation và Ban quản lý rừng, tập trung phục hồi rừng, cải thiện môi trường sống và hỗ trợ sinh kế bền vững cho cộng đồng thông qua chuỗi giá trị cây trồng.

Dự án trồng rừng chống lũ Go Green Go Up mùa 2 được Vietcap triển khai từ tháng 4. Ảnh: Vietcap

Nhà đầu tư tham gia chương trình có thể đóng góp cây thông qua giá trị giao dịch, tối đa 20 cây mỗi tháng. Sau lần xác nhận đầu tiên trên nền tảng, hệ thống tự động ghi nhận số cây tương ứng với các giao dịch tiếp theo.

Chương trình cũng tích hợp hệ thống huy hiệu nhằm tăng tính kết nối. Người tham gia lần lượt nhận các mốc "Xanh kiến tạo", "Xanh thịnh vượng", "Xanh bền vững", "Xanh Việt Nam" khi đạt số cây nhất định. Khi hoàn thành đủ huy hiệu trong tháng, nhà đầu tư nhận thêm huy hiệu kim cương như dấu ấn cho hành trình đầu tư xanh.

Ông Tuan Nhan (Phó tổng giám đốc Vietcap) và Bà Châu Thiên Trúc Quỳnh (Giám đốc Điều hành khối Tư vấn đầu tư Vietcap) tại buổi trao tặng cây Rừng phòng hộ Dầu Tiếng thuộc khuôn khổ chương trình Go Green Go Up mùa 1 năm 2025. Ảnh: Vietcap

Thông qua số cây đóng góp, người tham gia có thể theo dõi tác động từ từng giao dịch và chia sẻ hành trình của mình. Mô hình này hướng tới lan tỏa tư duy đầu tư gắn với trách nhiệm môi trường, đồng thời mở rộng vai trò của tài chính xanh trong cộng đồng.

Chia sẻ về dự án, bà Châu Thiên Trúc Quỳnh, Giám đốc Điều hành khối Tư vấn đầu tư Vietcap cho biết Go Green Go Up 2026 là bước tiến tiếp theo trong hành trình phát triển bền vững của Vietcap, khi tài chính xanh không còn là một khái niệm mà được tích hợp trực tiếp vào trải nghiệm đầu tư. "Với vai trò tiên phong, chúng tôi tin rằng Vietcap có thể đồng hành cùng nhà đầu tư tạo ra những tác động tích cực, góp phần kiến tạo một hệ sinh thái xanh bền vững cho cộng đồng và tương lai Việt Nam", bà Quỳnh nói.

Chứng khoán Vietcap thành lập năm 2007 là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam. Sau thời gian phát triển, Vietcap hướng đến hình ảnh hiện đại và đổi mới, cam kết mang lại các giải pháp đầu tư tối ưu, góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển bền vững.

Thái Anh