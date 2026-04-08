Viết tiếp câu chuyện hạnh phúc như bố mẹ anh, em nhé

Anh không làm trong ngành sale nhưng muốn giới thiệu tới em về một gia đình hạnh phúc.

Anh nghĩ nếu đích đến của em là hạnh phúc thì chắc chắn em sẽ không thể bỏ qua bài viết này. Anh may mắn được sống trong một gia đình cơ bản, đầy ắp tình thương yêu của mọi thành viên. Hồi bé, khi bố anh đi công tác ở cơ quan, giảng dạy trong quân đội, anh sống cùng bà nội, mẹ và các chị. Anh được chứng kiến trong sinh hoạt thường ngày sự quan tâm, chăm sóc chân thành, chu đáo của mẹ dành cho bà nội, ông bà ngoại và sự yêu thương của ông bà dành cho mẹ. Nhờ vậy mà bố anh có thể yên tâm công tác và đặt trọn niềm tin vào hậu phương là mẹ.

Đến khi điều kiện cho phép, gia đình anh chuyển về Hà Nội sinh sống. Bạn bè, hàng xóm ai cũng ngưỡng mộ tình cảm giản dị, chân thành, thủy chung mà bố mẹ anh dành cho nhau, đến tận bây giờ khi đã lên chức ông bà ngoại. Hai người sống với nhau hơn 40 năm, người ngoài chưa bao giờ thấy hai người to tiếng. Nếu có điều gì chưa đồng quan điểm, bố mẹ anh sẽ nhẹ nhàng bàn bạc để đi đến thống nhất. Chiều chiều, nếu không đạp xe đi thể dục, bố mẹ anh lại đạp xe đi chăm vườn rau. Mẹ anh đảm đang, hiền lành, nhân hậu, rất ít khi giận ai lâu, duy chỉ có việc anh chưa dẫn em về ra mắt là mẹ anh giận lâu nhất đó.

Tự hào về mẹ bao nhiêu, anh lại càng kính trọng bố bấy nhiêu. Khi còn giảng dạy, bố anh là người thầy nổi tiếng liêm khiết trong cơ quan. Có những lần học sinh của bố ra nhà chơi vì việc nọ việc kia, anh còn phải đưa bố đi trốn đó em. Với gia đình, khi đi giảng dạy ở nhiều nơi, bạn bè, đồng nghiệp, học sinh thường rủ đi chơi chỗ nọ chỗ kia, nhưng khi nhắn tin về cho đồng nghiệp, bố anh chỉ nói: ở đây không thiếu thốn gì cả, chỉ nhớ vợ con ở nhà. Khi mẹ anh chưa lên Hà Nội, có cô hàng xóm trêu: "Vợ ông chưa lên, tôi với ông đi uống cà phê đi". Bố anh thật thà trả lời: "Không, tôi để tiền nuôi vợ con tôi".

Gia đình là một phần quan trọng hình thành nên tính cách của anh. Từ mẹ, anh học được sự yêu thương, quan tâm và giúp đỡ người khác. Từ bố, anh học được đức tính liêm khiết, hết lòng trong công việc, đồng tiền kiếm được phải từ sự lao động chân chính. Bố mẹ anh quen và đến với nhau qua sự giới thiệu của bác gái. Anh không có em gái nên không được giới thiệu như bố mẹ ngày trước. Qua mục Hẹn hò của VnExpress, anh hy vọng có thể tìm thấy em, để mình có thể viết tiếp câu chuyện hạnh phúc như bố mẹ em và bố mẹ anh, em nhé.

