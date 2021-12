Thầy trò HLV Park sẽ chiếm đỉnh bảng B nếu đánh bại Indonesia ở trận thứ ba tại AFF Cup 2020. Bóng lăn lúc 19h30.

Việt Nam chứng tỏ sức mạnh của đội ĐKVĐ khi đánh bại Malaysia 3-0 ở lượt đấu trước. Chiến thắng đó là cú hích lớn về tinh thần cho thầy trò HLV Park. Tuy chưa thể đứng đầu bảng do kém hiệu số bàn thắng bại so với Indonesia, một chiến thắng nữa sẽ giúp Việt Nam gần như nắm chắc đỉnh bảng do chỉ phải gặp Campuchia ở lượt cuối.

Về phần Indonesia, sau hai chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Campuchia và 5-1 trước Lào, thử thách bây giờ mới bắt đầu với thầy trò HLV Shin Tae-yong. Mang đến giải đấu một đội hình trẻ, hai chiến thắng tạo bước đà tâm lý cho Indonesia nhưng họ cần cẩn trong khi đối đầu những đối thủ già dơ như Việt Nam và Malaysia ở hai trận tiếp theo - cũng là hai cặp đấu quyết định khả năng đi tiếp với Indonesia.

Indonesia chịu thiệt về lực lượng khi không có sự phục vụ của trung vệ Elkan Baggott. Cầu thủ đang chơi bóng ở Anh đá hiệp một ở trận thắng Lào hôm 12/12. Nhưng do chuyến bay của anh đến Singapore có ca nhiễm Covid-19, Baggott phải cách ly. Về phía Việt Nam, HLV Park nhiều khả năng tiếp tục xoay tua như trận gặp Malaysia. Bùi Tiến Dũng có thể trở lại bởi Thành Chung rời sân do bị đau cách đây ba ngày. Tiến Linh cũng có thể được đá chính.

Lịch đấu - bảng điểm bảng B AFF Cup 2020

Quang Huy - Quang Dũng