'Việt Nam trở thành điểm đến truyền cảm hứng của Garmin Run Asia Series'

Lần đầu tổ chức tại Việt Nam, Garmin Run Vietnam 2025 thu hút gần 6.000 VĐV, trở thành mốc quan trọng trong hành trình kết nối cộng đồng chạy bộ châu Á.

Sự kiện diễn ra ngày 5/10 tại khu đô thị Sala (TP HCM), gồm ba cự ly 5, 10, và 21km, quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng yêu thể thao, các VĐV tuyển cùng đông đảo runner phong trào. Garmin Run Vietnam 2025 còn mang dấu ấn công nghệ - thể hiện tầm nhìn "From Zero to Hero" của thương hiệu.

Nhân dịp này, ông Scoppen Lin - Phó tổng giám đốc Garmin Châu Á, trao đổi với VnExpress về hành trình phát triển của chuỗi giải chạy và những kế hoạch trong thời gian tới.

Ông Scoppen Lin - Phó tổng giám đốc Garmin châu Á. Ảnh: Garmin

- Ông đánh giá thế nào về quy mô và công tác tổ chức của Garmin Run Vietnam 2025 trong năm đầu tổ chức?

- Sự kiện năm nay thật sự vượt ngoài mong đợi, đặc biệt khi đây là giải chạy chính thức đầu tiên của Garmin tại Việt Nam. Gần 6.000 VĐV kinh nghiệm lẫn phong trào cùng nhau thi đấu trên cung đường đẹp, giữa thành phố sôi động nhất Việt Nam.

Đội ngũ Garmin Việt Nam đã nỗ lực rất lớn để đảm bảo mọi khâu - từ hoạt động tại sự kiện, thiết kế đường chạy đến công tác hậu cần - đều được chuẩn bị chỉn chu. Dĩ nhiên, vì đây là lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, vẫn còn những điểm cần hoàn thiện thêm. Tuy vậy, tôi rất tự hào vì đội ngũ đã tạo nên một khởi đầu thành công và đầy cảm hứng.

- Điều gì khiến ông ấn tượng nhất với giải chạy năm nay tại Việt Nam?

- Nếu chỉ dùng một từ để diễn tả, đó sẽ là "truyền cảm hứng". Dù ở cự ly nào, tôi đều cảm nhận tinh thần bền bỉ, niềm vui và quyết tâm của runner trong từng bước chạy.

Tinh thần "From Zero to Hero" (từ số 0 đến người hùng) được khắc họa tại giải chạy này. Nhiều người tham gia Garmin Run Vietnam lần đầu tiên và cũng có rất nhiều runner đã phá kỷ lục cá nhân (PR) tại giải. Những câu chuyện này tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới, đồng hành và truyền cảm hứng giúp cộng đồng "Beat Yesterday" (không ngừng nỗ lực để vượt qua chính mình hôm qua) để sống năng động hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Gần 6.000 runner chinh phục đường chạy Garmin Run Vietnam. Ảnh: Garmin

- Trước Việt Nam, Garmin đã tổ chức giải ở các thành phố khác ở châu Á. Đơn vị nhận được phản hồi như thế nào từ cộng đồng?

- Phản hồi nhận được rất tích cực. Từ năm 2022 đến nay, chuỗi Garmin Run Asia Series đã mở rộng từ 3 quốc gia lên 10 quốc gia, với hơn 110.000 người tham dự.

Điều khiến các runner yêu thích Garmin Run không chỉ nằm ở cuộc đua, mà ở sự kết nối - giữa con người với con người, giữa công nghệ với sức khỏe, và giữa mỗi cá nhân với hành trình riêng của họ. Chính mối liên kết này là nguồn sức mạnh giúp Garmin không ngừng tiến về phía trước.

- Các runner có thể kỳ vọng điều gì ở mùa Garmin Run tiếp theo?

- Chúng tôi cam kết cải tiến qua từng mùa, hoàn thiện mọi khía cạnh để mang đến trải nghiệm trọn vẹn và ý nghĩa hơn nữa. Mục tiêu là giúp runner ở khắp châu Á phát triển từng ngày.

Mùa giải sau sẽ có những hoạt động tương tác sáng tạo hơn, tính năng công nghệ mới, cùng các chương trình cộng đồng thiết kế riêng để truyền cảm hứng và hỗ trợ runner ở mọi cấp độ. Việt Nam là thị trường mà chúng tôi đặc biệt coi trọng, và chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục là một trong những điểm đến trọng tâm của chuỗi giải chạy Garmin Run Asia Series.

Chuỗi giải chạy Garmin Run Asia Series mở đầu tại Đài Loan vào 21/9, sau đó đến các thành phố khác trong khu vực. Ảnh: Garmin

- Garmin có kế hoạch gì để mở rộng tầm ảnh hưởng của Garmin Run và lan tỏa tinh thần "From Zero to Hero" tại Việt Nam?

- Mục tiêu của Garmin là truyền cảm hứng và hỗ trợ ngày càng nhiều người sống năng động, khỏe mạnh hơn. Với hơn 480.000 người dùng hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi đang mở rộng qua chuỗi Garmin Run, qua các cộng đồng Garmin Run Club, Garmin Cycling Club, cùng các hoạt động về sức khỏe và thể thao ngoài trời.

Thông qua các hoạt động truyền thông, hợp tác cùng người ảnh hưởng và nền tảng mạng xã hội, Garmin mong muốn khơi dậy tinh thần "dám bắt đầu" - để bất kỳ ai, dù xuất phát từ đâu, cũng sẵn sàng bước đầu tiên trên hành trình trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày.

- Garmin được biết đến là thương hiệu đồng hồ thể thao hàng đầu. Tinh thần của thương hiệu được thể hiện như thế nào qua chuỗi Garmin Run Asia Series, đặc biệt tại Việt Nam?

- Garmin Run Asia Series là minh chứng rõ ràng cho triết lý mà chúng tôi theo đuổi: Công nghệ không chỉ để đo lường, mà còn để truyền cảm hứng, hỗ trợ người dùng vận động nhiều hơn và sống khỏe mạnh hơn.

Từ Đài Loan đến các quốc gia khác trong khu vực - và kể từ năm nay, sự kiện mở rộng đến cả trụ sở chính của Garmin tại Mỹ - chúng tôi đã hiện thực hóa tinh thần ấy qua việc gắn kết cộng đồng, mang đến trải nghiệm đường chạy mới mẻ và hợp tác cùng các đối tác địa phương. Mục tiêu nhằm giúp runner ở mọi trình độ chạm đến giới hạn mới của bản thân.

Tinh thần Garmin được thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất. Chẳng hạn, trên áo race của giải có dòng chữ mang đặc trưng của từng điểm đến, ví dụ "From Vietnam to Asia" được in ngược hướng nhìn, để khi runner cúi xuống trong những khoảnh khắc mệt mỏi nhất, họ sẽ thấy dòng chữ như một lời nhắc: Hãy nhớ lý do vì sao mình bắt đầu, và tiếp tục tiến về phía trước.

Chi tiết nhỏ mang thông điệp lớn hơn: Mỗi bước chạy góp phần đưa tinh thần thể thao của quốc gia vươn tầm châu lục. Thông điệp này được khởi nguồn tại Đài Loan và chúng tôi tự hào khi nó trở thành khẩu hiệu thống nhất cho toàn bộ chuỗi Garmin Run Asia Series.

Garmin Việt Nam tổ chức rất nhiều hoạt động tương tác trước giải chạy, đơn cử như buổi luyện tập Shakeout Run. Ảnh: Garmin

Tại Việt Nam, chúng tôi hợp tác cùng đơn vị truyền thông để mang đến chuỗi bài viết cung cấp kiến thức chạy bộ, giúp hàng nghìn runner chuẩn bị và cải thiện phong độ. Hợp tác này cũng mang đến góc nhìn về việc kết hợp công nghệ vào thể thao, lan tỏa cách công nghệ có thể phát huy tối đa tiềm năng của con người.

Bên cạnh đó, thông qua câu lạc bộ Garmin Run Club tại ba miền, chúng tôi cũng cung cấp kế hoạch huấn luyện hằng tuần, tổ chức shake-out run trước giải để tiếp thêm năng lượng, và hợp tác cùng các thương hiệu, KOL có chung tầm nhìn. Tất cả nhằm nuôi dưỡng văn hóa chạy bộ và truyền cảm hứng sống năng động, ý nghĩa hơn cho cộng đồng Việt Nam.

Hoài Phương