Việt Nam tri ân nhà hoạt động Mỹ chống chiến tranh

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng dự lễ tưởng niệm và bày tỏ trân trọng di sản quý báu của bà Merle Ratner, nhà hoạt động chống chiến tranh Việt Nam vừa qua đời tại Mỹ.

Lễ tưởng niệm bà Merle Everlyn Ratner được tổ chức tối 28/2 tại trung tâm thành phố New York, Mỹ. Đại diện Việt Nam tham dự lễ tưởng niệm có Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, theo thông cáo hôm nay của Bộ Ngoại giao.

Bà Merle Ratner, sinh năm 1956 tại thành phố New York, có tình yêu đặc biệt với Việt Nam. Bà từng xuống đường biểu tình chống chiến tranh Việt Nam khi mới 13 tuổi và nổi tiếng với hành động treo khẩu hiệu phản chiến lên tượng Nữ thần Tự do. Bà qua đời hôm 5/2 vì tai nạn giao thông ở New York.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tưởng niệm bà Merle Ratner tại New York, ngày 28/2. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Trong buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của bà Merle Ratner, khẳng định Việt Nam luôn trân trọng tình cảm, cống hiến của bà đối với sự nghiệp thống nhất đất nước và công cuộc phát triển, hội nhập của Việt Nam, cũng như hành trình tìm công lý cho nạn nhân chất độc da cam, coi đây là di sản quý báu, nguồn cảm hứng, động viên của nhiều bạn bè, đồng chí.

Trong lễ tưởng niệm, Tiến sĩ Ngô Thanh Nhàn, chồng bà Ratner, đã hát bài "Cô gái mở đường" tưởng nhớ người vợ quá cố.

Khoảng 200 đại biểu đã dự buổi lễ trực tiếp và trực tuyến, là người thân, bạn bè, các tổ chức công đoàn, các nhóm nhân quyền, nhóm ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và nhiều đại diện khác từ cộng đồng người Việt tại Mỹ.

Bà Merle Ratner đã tham gia rất tích cực trong biểu tình phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam từ cuối thập niên 1960, ủng hộ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; tham gia phong trào chống chủ nghĩa đế quốc thập niên 1970, 1980, và chống phân biệt chủng tộc tại Mỹ hiện nay.

Nhà hoạt động Merle Ratner. Ảnh: TTXVN

Sau năm 1975, bà Merle Ratner và Tiến sĩ Nhàn đã có nhiều nỗ lực vận động nhằm thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ, cũng như hỗ trợ cho nhiều hoạt động đối ngoại của Việt Nam.

Bà đồng sáng lập và là điều phối viên trong tổ chức Vận động Cứu trợ và Trách nhiệm đối với Nạn nhân Chất độc Da cam Việt Nam (VAORRC) của khu vực New York.

Bà Ratner cũng nhiều lần thăm các tỉnh thành Việt Nam và được trao tặng nhiều giải thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Hữu nghị, Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam", "Vì các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam".

Đức Trung