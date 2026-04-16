Việt Nam thắng 10-0 trước khi gặp Indonesia ở U17 Đông Nam Á

IndonesiaViệt Nam đặt một chân vào bán kết U17 Đông Nam Á sau khi thắng Timor Leste 10-0 ở lượt hai bảng A.

Trên sân Joko Samudro chiều 16/4, Việt Nam bước vào trận đấu trong điều kiện thời tiết nắng gắt, gần 35 độ C. Dù vậy, đoàn quân Cristiano Roland vẫn trút mưa bàn thắng vào lưới đối thủ, do chênh lệch trình độ.

Bàn mở tỷ số đến ngay phút thứ năm, từ tình huống cố định. Chu Ngọc Nguyễn Lực sút phạt từ sát biên trái, đưa bóng đi thẳng vào lưới khi thủ môn Timor Leste nhảy không với tới bóng.

Cách biệt đã được nới rộng ở phút 21, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân có mặt đúng lúc đệm bóng vào lưới trống sau tình huống khá lập bập. Ba phút sau, Việt Nam phối hợp ghi bàn đẹp mắt, từ một đường chuyền ngang bên phải. Hai cầu thủ bỏ bóng, Trần Ngọc Sơn đặt lòng về góc xa, nâng tỷ số lên 3-0.

Việt Nam trong trận thắng Timor Leste ở lượt hai bảng A U17 Đông Nam Á chiều 16/4/2026, trên sân Joko Samudro, Indonesia. Ảnh: VFF

Đến phút 31, Nguyễn Lực hoàn tất cú đúp bằng một pha đá phạt chếch bên trái, lần này từ sát cấm địa. Bóng đi chìm vào góc trái khiến thủ môn không thể cản phá, khép lại hiệp một với tỷ số 4-0 cho Việt Nam. Trước đó, đoàn quân Roland còn một lần đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị gây tranh cãi.

Sang hiệp hai, Việt Nam vẫn không ngừng bắn phá cầu môn. Phút 61, tiền đạo Trần Trí Dũng ghi bàn thứ năm sau pha đi bóng và dứt điểm gọn gàng trong cấm địa.

Từ giữa hiệp hai, trận đấu trở nên sôi động hơn khi các cầu thủ dự bị được tung vào sân. Trong đó, Nguyễn Văn Dương chơi nổi bật nhất. Chỉ trong vòng bốn phút, từ 68 đến 72, cầu thủ này ghi hai bàn và kiến tạo một lần cho Duy Khang lập công, giúp Việt Nam nâng tỷ số lên 8-0.

Sức ép dồn dập khiến hàng thủ Timor Leste hoàn toàn sụp đổ. Đội bóng này thậm chí phải thay thủ môn ở phút 75 sau khi liên tiếp nhận bàn thua. Tuy nhiên, sự điều chỉnh không mang lại khác biệt khi Việt Nam vẫn duy trì khả năng tấn công hiệu quả.

Những phút cuối chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của hai cá nhân nổi bật. Phút 81, Văn Dương hoàn tất hat-trick bằng cú cứa lòng kỹ thuật từ ngoài cấm địa. Đến phút 85, Nguyễn Lực cũng ghi hat-trick, ấn định chiến thắng đậm đà 10-0.

Suốt 90 phút, Timor Leste gần như không tạo ra cơ hội đáng kể nào. Thủ môn Lý Xuân Hòa hầu như không phải làm việc. Chiến thắng này giúp Việt Nam củng cố vị trí đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối, hiệu số +14 sau hai lượt trận. Trước đó, đội đã thắng Malaysia 4-0 ở trận ra quân.

Ở lượt cuối bảng A ngày 19/4, Việt Nam sẽ đối đầu chủ nhà Indonesia. Trận đấu này sẽ mang ý nghĩa quyết định ngôi đầu bảng, đồng thời xác định tấm vé vào bán kết.

Giải U17 Đông Nam Á 2026 được tổ chức lần thứ 21, tại Indonesia từ ngày 11/4 đến 24/4. Giải quy tụ 12 đội tuyển trẻ trong khu vực, gồm cả Australia, không qua vòng loại, thi đấu tại hai sân ở khu vực Greater Surabaya. Các cầu thủ sinh từ năm 2009 trở về sau đủ điều kiện tham dự. Sau vòng bảng, ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết.

Bất ngờ lớn nhất từ đầu giải là việc Thái Lan thua Myanmar 0-1 ở lượt hai bảng B hôm qua 15/4.

Hoàng An