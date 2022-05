Việt Nam tham khảo khuyến nghị an toàn trên ôtô cho trẻ em

Các khuyến nghị liên quan đến thiết bị an toàn trên ôtô cho trẻ em sẽ được đóng góp để xây dựng qui định pháp luật về an toàn giao thông tại Việt Nam.

Hội thảo khoa học về "Thiết bị an toàn trên xe ôtô cho trẻ em" do Trường Đại học Y tế Công cộng, Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phối hợp cùng tổ chức. Đây là một trong những hội thảo đầu tiên được tổ chức nhằm nâng cao ý thức cộng đồng cũng như đưa ra những khuyến nghị đến các cơ quan chức năng về vấn đề an toàn trên ôtô cho trẻ em.

Theo nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống chấn thương - Trường Đại học Y tế cộng cộng, sự gia tăng nhanh chóng của sở hữu ôtô con tỉ lệ thuận với nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông. Khi xã hội phát triển, nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân cũng tăng theo, trung bình cứ 1 năm sẽ có khoảng 400.000 xe ôtô đăng ký mới, tăng trưởng khoảng 10% mỗi năm và kéo theo tai nạn giao thông tăng.

Các chuyên gia nhận định, hiện tại Việt Nam chưa có quy định bắt buộc về thiết bị, vị trí an toàn của trẻ em trên ôtô. Theo thống kê cho thấy việc sử dụng thiết bị an toàn (CRS) cho trẻ em là vô cùng thấp, chỉ có 1,3% trẻ đang sử dụng, tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM. Bên cạnh đó, tình trạng trẻ em ngồi ghế trước một mình là phổ biến - 22,8%. Đây là một trong những cảnh báo để chúng ta ban hành những qui định pháp luật về thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ôtô.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu và chuyên gia có tham vấn kinh nghiệm xây dựng chính sách thiết bị an toàn cho trẻ em trên ôtô của Philippines và Malaysia để bổ sung dữ liệu để tháng 5/2022, từ đó đưa đề xuất xây dựng ra Quốc hội.

Tại Philippines, khi luật được ban hành thì người tham gia giao thông có trẻ em nghiêm túc thực hiện theo tiêu chuẩn của LHQ 44 và 129 (dưới 150cm), không được để trẻ một mình trên xe và trẻ em dưới 12 tuổi không được ngồi ghế phía trước. Tại Malaysia, luật quy định Trẻ em dưới 12 tuổi hoặc nhẹ hơn 36kg và thấp hơn 136cm, phương tiện cá nhân cần có dây an toàn 3 điểm, và các thiết bị an toàn trên xe ôtô cho trẻ em cần tuân thủ theo quy định LHQ UNR (ECE Standard).

Kết quả nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phòng chống Chấn thương - Trường Đại học Y tế Công cộng, cùng với ý kiến thảo luận của các đại biểu quốc tế tại Hội thảo ngày 26/4/2022 sẽ đóng góp các ý kiến để góp phần xây dựng qui định pháp luật về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ôtô tại Việt Nam trong thời gian tới đây.

Tiến sỹ Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam phát biểu: "Dự thảo luật quan trọng này được xây dựng dựa trên những bài học thành công trong việc đẩy mạnh an toàn giao thông đường bộ và giúp phòng tránh hàng nghìn ca tử vong nhờ thu hẹp những lỗ hổng về pháp lý khi tham gia giao thông".

Thiết bị an toàn cho trẻ em trên ôtô (Child restraint system) là các thiết bị bao gồm: nôi, ghế, đệm nâng được lắp thêm trên ôtô để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông.

