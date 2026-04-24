Việt Nam sẽ hình thành cực tăng trưởng, đặc khu kinh tế thế hệ mới

Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 xác định Việt Nam sẽ hình thành các cực tăng trưởng mạnh, vùng kinh tế trọng điểm, đô thị và đặc khu kinh tế thế hệ mới.

Nghị quyết được Quốc hội thông qua sáng 24/4, tại phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16. Nghị quyết đặt mục tiêu xây dựng các động lực tăng trưởng mới, nâng cao chất lượng phát triển và năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn tới.

Để thực hiện mục tiêu này, Quốc hội yêu cầu hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, đi đôi với phân cấp, phân quyền và phân bổ nguồn lực. Các quy định liên quan đến kinh tế số, đầu tư kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, thương mại, khoáng sản, xây dựng cần được rà soát, sửa đổi theo hướng giảm tối đa thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Phương thức quản lý nhà nước được yêu cầu chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, gắn với xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và tăng cường kiểm tra, giám sát. Tiêu chí đánh giá văn bản pháp luật cũng chuyển từ "tốt trong văn bản" sang "tốt trong cuộc sống".

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Quốc hội yêu cầu tháo gỡ dứt điểm các nút thắt, gắn với kết quả đầu ra và chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Doanh nghiệp được khuyến khích đầu tư, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ chiến lược; đồng thời xây dựng và kết nối mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước.

Việt Nam sẽ ưu tiên tiếp thu, chuyển giao, làm chủ các công nghệ nền tảng, công nghệ lõi, công nghệ nguồn và công nghệ số, đồng thời thúc đẩy phát triển tài sản số, tiền kỹ thuật số theo hướng lành mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, sáng 24/4.

Hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư mạnh với các dự án cao tốc, cảng biển, sân bay, đường sắt cao tốc Bắc - Nam và đường sắt đô thị. Mục tiêu đến năm 2030 cả nước có hơn 5.000 km cao tốc, kết nối hiệu quả giữa các vùng, cảng biển, sân bay và cửa khẩu quốc tế.

Cùng với đó, hạ tầng năng lượng được phát triển để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an ninh năng lượng. Quốc hội lưu ý phát triển nhiệt điện than ở quy mô hợp lý, đi kèm lộ trình xử lý khí thải, đồng thời đẩy mạnh năng lượng tái tạo và năng lượng mới.

Song song với phát triển kinh tế, Quốc hội yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với cơ cấu lại tổ chức bộ máy. Nghị quyết nhấn mạnh việc kịp thời thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời bổ nhiệm những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Các dự án tồn đọng, kể cả trong và ngoài ngân sách, phải được rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm. Chính phủ được giao tăng cường thanh tra, kiểm tra, khắc phục tình trạng lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, đất đai, tài nguyên và các dự án chậm tiến độ.

Quốc hội đặt mục tiêu xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm không khí, tắc nghẽn giao thông, ngập úng tại Hà Nội và TP HCM; cải thiện môi trường tại các đô thị, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông và khu vực nông thôn.

Về đối ngoại, Việt Nam tiếp tục triển khai hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời chủ động tham gia giải quyết các vấn đề chung của khu vực và thế giới.

Sáng cùng ngày, Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, ghi nhận Chính phủ, Thủ tướng và các cơ quan đã quyết liệt thực hiện các giải pháp, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2025 và quý I năm 2026. Chính phủ đã ứng phó kịp thời với biến động nguồn cung và giá nhập khẩu xăng dầu, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Quốc hội đề nghị Chính phủ chủ động điều hành ngân sách, phấn đấu thu ngân sách năm 2026 tăng ít nhất 10% so với năm 2025; đồng thời siết chặt kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm, cắt giảm chi không cần thiết để tăng chi đầu tư, cải cách tiền lương và bảo đảm an sinh xã hội.

Vũ Tuân - Sơn Hà