Việt Nam sẽ đào tạo 5.000 người phát triển trò chơi điện tử giáo dục lịch sử

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết Chính phủ sẽ tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu 5.000 người phát triển trò chơi điện tử phục vụ giáo dục lịch sử Việt Nam.

Ngày 25/2, trình bày chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết Chính phủ đã thiết kế 230 nhiệm vụ. Trong đó 99 nhiệm vụ triển khai Nghị quyết 79 và 131 nhiệm vụ triển khai Nghị quyết 80.

Các nhiệm vụ được xây dựng theo bốn trục chính gồm hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hạ tầng chiến lược; thiết kế cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù, đồng thời xác định rõ cơ quan chủ trì, lộ trình và sản phẩm đầu ra.

Trong lĩnh vực văn hóa, phát triển nhân lực được đặt lên sớm với việc ban hành Chiến lược quốc gia phát triển nhân lực văn hóa nghệ thuật; triển khai chương trình đào tạo 5.000 người phát triển game giáo dục lịch sử. Ngoài ra, mỗi năm Việt Nam sẽ cử 80 chuyên gia, nghệ sĩ đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; thực hiện Chương trình Tài năng Việt Nam giai đoạn 2026-2035 và các chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm về nền văn minh Việt Nam.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình phát biểu sáng 25/2. Ảnh: Giang Huy

Song song với phát triển nhân lực, Chính phủ xây dựng và trình Quốc hội ban hành nghị quyết với các đột phá về mô hình hợp tác công tư trong thiết chế văn hóa, thể thao theo hướng đầu tư công - quản trị tư, đầu tư tư - sử dụng công; đồng thời thành lập Quỹ văn hóa, nghệ thuật theo mô hình công tư. Nguồn lực tài chính tập trung cho đào tạo, đãi ngộ nhân tài, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đặt hàng sáng tạo tác phẩm, công trình nghệ thuật có giá trị cao.

Theo Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, chủ trương lấy ngày 24/11 hằng năm làm Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động nghỉ hưởng nguyên lương, sẽ được luật hóa. Chính phủ xây dựng mới các luật về hoạt động nghệ thuật, văn học, bản quyền tác giả, công nghiệp văn hóa; đồng thời sửa đổi Luật Xuất bản, Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa. Các quy định về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm hiện điều chỉnh bằng văn bản dưới luật cũng được rà soát, hoàn thiện để khắc phục khoảng trống pháp lý.

Chính phủ ban hành nghị định về đặt hàng sáng tạo, phổ biến tác phẩm có giá trị cao; xây dựng nghị định về hạ tầng văn hóa số, quản lý dữ liệu và không gian văn hóa số. Bộ Chỉ số văn hóa quốc gia (V-Culture Index) cùng Bộ Chỉ số thống kê đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa vào tăng trưởng kinh tế sẽ hình thành nhằm lượng hóa vai trò của văn hóa.

Toàn bộ hệ thống di sản trên cả nước được số hóa, kết nối vào hạ tầng dữ liệu văn hóa quốc gia; phát triển nền tảng văn hóa số cung cấp dịch vụ thư viện, bảo tàng, biểu diễn trực tuyến. Mô hình "mỗi di sản - một câu chuyện - một sản phẩm số" được triển khai; cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong hoạt động văn hóa cũng được áp dụng.

Chuỗi đô thị di sản tại Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình, Huế được xây dựng. Việt Nam phát triển 5-10 thương hiệu quốc gia dẫn dắt công nghiệp văn hóa và du lịch; bố trí quỹ đất để hình thành trung tâm công nghiệp văn hóa, phim trường, không gian sáng tạo. Giải thưởng sách quốc gia được nâng tầm thành chuỗi sự kiện quy mô lớn, thúc đẩy văn hóa đọc và thị trường xuất bản.

Ngân sách nhà nước hằng năm bố trí tối thiểu 2% tổng chi cho văn hóa, phân bổ theo hướng tập trung, gắn với hiệu quả đầu ra. Chính phủ xây dựng bản đồ định hướng đầu tư hạ tầng văn hóa quốc gia, ưu tiên xử lý "vùng trắng" thiết chế cơ sở và đầu tư các thiết chế quy mô quốc gia như bảo tàng, nhà hát, trung tâm nghệ thuật.

Trong lĩnh vực hội nhập, Việt Nam lập hồ sơ đề cử thêm 5 di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới; thành lập 1-3 trung tâm văn hóa Việt Nam tại các nước đối tác chiến lược; ban hành Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn 2045; triển khai chiến dịch truyền thông đa ngôn ngữ quảng bá hình ảnh quốc gia; hỗ trợ dịch và xuất bản 200 tác phẩm văn học nghệ thuật ra nước ngoài mỗi năm.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, tại hội nghị sáng 25/2. Ảnh: Giang Huy

Xây trạm đỗ thông minh phát triển kinh tế tầm thấp

Đối với Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết Chính phủ sẽ rà soát, sửa đổi Luật Đất đai theo hướng phân cấp mạnh, thu hồi đất bỏ hoang, lãng phí; tích hợp quy hoạch không gian ngầm với quy hoạch đô thị; hoàn thiện pháp luật về điều tra cơ bản, khai thác dầu khí và năng lượng điện gió ngoài khơi.

Chiến lược đất hiếm được xây dựng; cơ chế vượt trội triển khai thử nghiệm phát triển kinh tế không gian và kinh tế tầm thấp được thiết lập. Hạ tầng trạm đỗ thông minh (Smart Vertiport) được đầu tư theo hình thức đối tác công tư để phát triển hệ thống hạ tầng mặt đất cho kinh tế tầm thấp.

Các loại thuế mới liên quan đến tài sản, phát thải carbon được nghiên cứu áp dụng theo thông lệ quốc tế. "Thiết lập nguyên tắc hạn chế tối đa lồng ghép chính sách xã hội trong chính sách thu ngân sách", Phó thủ tướng nói.

Doanh nghiệp nhà nước được đánh giá hiệu quả theo kết quả cuối cùng trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ được giao và các chỉ số tài chính, phi tài chính; hạch toán tách bạch giữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị, quốc phòng. Nguyên tắc quản trị doanh nghiệp hiện đại theo tiêu chuẩn OECD được áp dụng; đổi mới cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm; nghiên cứu thí điểm thuê giám đốc tại một số doanh nghiệp.

Chính phủ xây dựng cơ chế cho phép doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt sử dụng toàn bộ nguồn thu từ thoái vốn để tái đầu tư; ban hành cơ chế để Công ty Mua bán nợ Việt Nam tham gia xử lý nợ xấu theo nguyên tắc thị trường; xây dựng cơ chế hoạt động và tài chính của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước nhằm tiến tới hình thành Quỹ đầu tư quốc gia. Doanh nghiệp nhà nước được yêu cầu tiên phong mua bán, sáp nhập gắn với chuyển giao công nghệ lõi.

Vũ Tuân