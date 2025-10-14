Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực tái thiết Gaza

Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận giữa Israel và Hamas, sẵn sàng tham gia đóng góp vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm tái thiết Dải Gaza.

"Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận giữa Israel và lực lượng Hamas nhằm sớm chấm dứt xung đột hiện nay tại Dải Gaza, đánh giá cao nỗ lực trung gian, hòa giải của các nước đã giúp đạt được thỏa thuận này", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 14/10 cho biết.

Bà Hằng khẳng định Việt Nam "ủng hộ và sẵn sàng tham gia đóng góp tích cực vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm tái thiết Dải Gaza" trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia, các nguyên tắc của luật pháp quốc tế cũng như quyền lợi chính đáng của người dân Palestine, theo Bộ Ngoại giao.

"Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận, tạo điều kiện cho việc đạt được giải pháp hai Nhà nước, hướng đến một giải pháp hòa bình bền vững, lâu dài cho vấn đề Palestine", bà Hằng cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Israel và Hamas ngày 9/10 ký thỏa thuận giai đoạn một về ngừng bắn tại Dải Gaza, sau các vòng đàm phán ở Ai Cập. Thỏa thuận có hiệu lực từ ngày 10/10, theo đó quân đội Israel rút quân về sau ranh giới Đường Vàng và kiểm soát khoảng 53% lãnh thổ Gaza, phần lớn ở bên ngoài các khu vực đô thị.

Hamas ngày 13/10 trả tự do cho 20 con tin cuối cùng và bàn giao thi thể những người đã mất. Đổi lại, Israel đã trả tự do cho 1.986 tù nhân, hầu hết là người Palestine, bị giam trong các nhà tù nước này.

Lãnh đạo Ai Cập, Mỹ, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày ký tuyên bố chung về Dải Gaza, theo đó các bên cam kết theo đuổi tầm nhìn toàn diện về hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung khu vực, đồng thời hoan nghênh những tiến bộ đã đạt được về thiết lập thỏa thuận hòa bình "toàn diện và bền vững" tại khu vực.

Theo lộ trình hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, sau khi các bên bàn giao con tin và tù nhân, Israel sẽ bắt đầu rút lực lượng khỏi Dải Gaza để chuẩn bị cho các bước đàm phán tiếp theo.

Nguyễn Tiến