Việt Nam sẵn sàng cùng ASEAN giúp Campuchia - Thái Lan sớm khôi phục hòa bình

Việt Nam bày tỏ quan ngại về những căng thẳng gần đây giữa Campuchia và Thái Lan, khẳng định sẵn sàng cùng ASEAN giúp hai nước sớm khôi phục hòa bình.

Tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN đặc biệt về tình hình hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 22/12, các ngoại trưởng ASEAN chia sẻ quan ngại sâu sắc về căng thẳng kéo dài, gây thương vong cho dân thường, thiệt hại về vật chất và cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân tại khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan và đặc biệt là tác động tiêu cực đến hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực.

Các ngoại trưởng nhấn mạnh hai nước cần kiềm chế tối đa, lập tức có các bước đi để chấm dứt xung đột, thực hiện ngừng bắn, tạo điều kiện để người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung dự hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đánh giá cao việc Malaysia kịp thời triệu tập cuộc họp, coi đây là đóng góp quan trọng trong việc tiếp nối các nỗ lực của Thủ tướng Anwar Ibrahim, trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025, nhằm hỗ trợ Campuchia và Thái Lan tìm kiếm giải pháp lâu dài, vì hòa bình, ổn định và an ninh khu vực.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN đặc biệt về tình hình Campuchia và Thái Lan hiện nay. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết Việt Nam ủng hộ vai trò lãnh đạo chủ động, nhất quán và hiệu quả của Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN, quan ngại sâu sắc về tình hình và các tác động tiêu cực không chỉ đối với quan hệ hai nước, người dân Campuchia và Thái Lan, mà còn đến đoàn kết, vai trò trung tâm và uy tín của ASEAN, theo Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy tinh thần đoàn kết, hành động tập thể và có trách nhiệm của ASEAN trong các vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh khu vực.

Việt Nam hoan nghênh thiện chí của Campuchia và Thái Lan, thể hiện qua các cam kết đã đạt được, bao gồm Thỏa thuận ngày 28/7, Tuyên bố chung Kuala Lumpur ngày 26/10 và việc thành lập Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT), cũng như các đề xuất về ngừng bắn mới nêu tại hội nghị.

Việt Nam kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa, không sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ các cam kết đã đạt được và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), bày tỏ mong muốn hai bên sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ và phối hợp cùng các nước thúc đẩy sáng kiến và cách tiếp cận phù hợp trong ASEAN, trong đó có việc phát huy vai trò các cơ chế trung gian, hòa giải ASEAN hiện có, giúp Campuchia và Thái Lan sớm khôi phục hòa bình, ổn định quan hệ.

Malaysia sau đó ra Tuyên bố Chủ tịch ASEAN về các nội dung trao đổi, ghi nhận Campuchia và Thái Lan nối lại thảo luận ngừng bắn và sẽ nhóm họp Ủy ban Biên giới Chung vào ngày 24/12 để trao đổi cụ thể.

Xung đột giữa Campuchia và Thái Lan tái bùng phát ngày 7/12 và đến nay vẫn diễn ra căng thẳng, khiến ít nhất 41 người thiệt mạng và khoảng 700.000 ở cả hai nước phải sơ tán.

Vũ Hoàng