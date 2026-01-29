Việt Nam phối hợp với các nước để phòng chống dịch do virus Nipah gây ra

Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến dịch bệnh do virus Nipah gây ra, phối hợp chặt chẽ với WHO và các nước để phòng chống dịch.

"Theo thông tin từ các cơ quan chức năng liên quan, cho đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh do virus Nipah gây ra", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói trong cuộc họp báo ngày 29/1.

Bà Hằng cho biết thêm để ứng phó với dịch bệnh, các cơ quan chức năng Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tăng cường công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh ngay từ các cửa khẩu, các cơ sở y tế và cộng đồng, sẵn sàng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

"Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các quốc gia trên thế giới để kịp thời tiến hành các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả", người phát ngôn khẳng định.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

So với Covid-19, bệnh do virus Nipah có tỷ lệ lây nhiễm thấp hơn, chỉ khoảng 0,33%, do không lây truyền qua không khí, theo WHO. Nguồn lây chủ yếu virus từ dơi ăn quả, động vật trung gian hoặc lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc gần với dịch tiết, dịch bài tiết của bệnh nhân.

Tuy nhiên, virus Nipah gây bệnh viêm não, tiến triển suy hô hấp nhanh nên tỷ lệ tử vong cao 40-75% hoặc di chứng nặng nề. Đây là lý do WHO xếp Nipah vào nhóm bệnh nguy hiểm, Bộ Y tế Việt Nam cũng đưa vào nhóm A bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm.

Để phòng bệnh, các chuyên gia khuyến cáo người dân thực hiện "ăn chín, uống sôi". Đặc biệt, tuyệt đối không ăn các loại trái cây có dấu hiệu bị cắn dở, vết răng động vật hoặc trái cây rụng không rõ nguyên nhân. Khi du lịch đến các vùng có dịch, cần hạn chế tiếp xúc với động vật hoang dã, đặc biệt là dơi.

Ngọc Ánh