Việt Nam phản bác thông tin trong báo cáo tự do tôn giáo của Mỹ

Việt Nam cho rằng báo cáo tự do tôn giáo của Mỹ có những đánh giá không khách quan, không chính xác, khẳng định sẽ trao đổi trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng được đề nghị bình luận việc Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ (USCIRF) công bố báo cáo thường niên và đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách "các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo".

"Việt Nam kiên quyết bác bỏ những đánh giá nêu trong báo cáo thường niên năm 2026 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ. Đây là những đánh giá không khách quan, không chính xác và dựa trên những dẫn chứng có dụng ý xấu nhắm vào Việt Nam", bà Hằng nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán là tôn trọng và bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được thể hiện rõ trong Hiến pháp năm 2013, trong hệ thống pháp luật của Việt Nam và được tôn trọng trên thực tế.

Công dân Việt Nam không ai bị phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng và hoạt động của các tổ chức tôn giáo được bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước", người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho hay.

Ngọc Ánh