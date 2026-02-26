Việt Nam ngược dòng vào bán kết futsal nữ Đông Nam Á

Thái LanHai lần bị dẫn trước nhưng Việt Nam vẫn thi đấu kiên cường, thắng Myanmar 5-2 để vào tứ kết giải futsal nữ Đông Nam Á 2026, chiều 26/2.

*Ghi bàn: Nguyệt Vi 17', 21', Biện Thị Hằng 22', 26', 40' - YaMin 8', Lwin Thet 17'.

Ở lượt cuối vòng bảng hôm nay, Việt Nam phải hạ Myanmar sau khi thua Australia và thắng Philippines. Các cô gái áo đỏ vì vậy nhập cuộc mạnh dạn, kiểm soát tốt thế trận trước một Myanmar được đánh giá yếu hơn. Đối thủ mới ghi một bàn và thủng lưới 7 qua hai trận, chưa có điểm nào.

Tuy nhiên, tính hiệu quả của Việt Nam không cao, khi Nguyệt Vi, Ánh Mỹ liên tục bỏ lỡ cơ hội. Sự phung phí đó khiến đội tuyển trả giá.

Với nền tảng thể lực tốt, Myanmar tranh chấp quyết liệt, dần giành lại thế trận. Phút thứ 8, tận dụng tình huống Thùy Linh bỏ khung thành ra xa tấn công, Thant Zin tung cú sút kỹ thuật, đưa bóng qua đầu thủ môn của Việt Nam để mở tỷ số.

Biện Thị Hằng (7) lập hat-trick giúp Việt Nam thắng Myanmar 5-2 ở lượt cuối bảng B giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á 2026, chiều 26/2. Ảnh: AFF

Việt Nam tràn lên tấn công, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Sandar nhiều lần cứu thua cho Myanmar. Phải đến phút 17, từ đá biên của Thùy Trang, Nguyệt Vi mới khống chế khéo léo rồi sút sệt, gỡ hòa 1-1.

Chỉ ít giây sau, Việt Nam lại thủng lưới. Lần này, thủ môn Thùy Linh tiếp tục mắc sai sót khi bắt bóng không dính từ cú sút của Lwin Thet, để bóng trôi qua tay vào lưới. Ngoài hai bàn kể trên, Myanmar còn nhiều lần làm rung chuyển khung thành Việt Nam, nhưng không thắng được xà ngang và cột dọc.

Những điều chỉnh trong giờ nghỉ giữa hai hiệp giúp Việt Nam khởi sắc hơn. Ngay những giây đầu hiệp hai, Nguyệt Vi thoát xuống cướp bóng rồi sút căng. Thủ môn Sandar đẩy bóng ra, nhưng cầu thủ của Việt Nam vẫn kịp lao vào đá bồi gỡ hòa 2-2.

Một phút sau, từ phối hợp tam giác, Thùy Trang thoát xuống cánh trái rồi căng ngang giúp Biện Thị Hằng đệm bóng nâng tỷ số lên 3-2.

Sau khi bị dẫn ngược, Myanmar nôn nóng tấn công và chơi power-play nhưng không hiệu quả. Họ tiếp tục nhận thêm bàn thua ở phút 26 với kịch bản Thùy Trang chuyền bóng và Biện Thị Hằng vẫn là người dứt điểm thành bàn.

Những phút cuối, Myanmar phạm đến lỗi thứ 6 và Việt Nam có hai lần được hưởng phạt đền 10m. Trong đó, Nguyệt Vi sút hỏng ở phút 34, còn Biện Thị Hằng hoàn thành nhiệm vụ ở phút 40 để ấn định chiến thắng 5-2. Biện Hằng là cầu thủ thi đấu sân 11 người của CLB nữ Hà Nội.

Với chiến thắng này, Việt Nam đoạt nhì bảng B và nhiều khả năng gặp Thái Lan ở bán kết.

Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan từ ngày 24/2 đến 2/3. 7 đội tuyển tham dự, gồm Thái Lan (số 8 thế giới), Việt Nam – đương kim vô địch (số 11 thế giới), Indonesia (số 18 thế giới), Malaysia (số 21 thế giới), Myanmar (số 38 thế giới), Australia (số 66 thế giới) và Philippines (số 69 thế giới).

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Thùy Linh, Thu Xuân, Nguyệt Vi, Thùy Trang

Myanmar: Sandar Soe, War Lwin, Nyein Chit, Thant Zin, Lwin Thet.

Đức Đồng