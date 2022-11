Việt Nam - New Zealand ký văn kiện hợp tác về giáo dục, hàng không

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Ardern chứng kiến lễ ký hai văn kiện hợp tác về giáo dục và hàng không dân dụng, nhân chuyến thăm của bà Ardern đến Việt Nam.

Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục Việt Nam và New Zealand, cũng như văn kiện giữa Bộ Giao thông Vận tải hai nước về hợp tác hàng không dân dụng, được ký hôm nay.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội đàm với Thủ tướng Jacinda Ardern tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chuyến thăm chính thức Việt Nam của bà Ardern đã tạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vẫy chào trước hội đàm tại trụ sở chính phủ ngày 14/11. Ảnh: Giang Huy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc hai nước đã và sẽ công nhận thị trường với mặt hàng hoa quả của nhau. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh quốc phòng, an ninh lương thực, năng lượng, thông tin, hướng đến nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 2 tỷ USD vào năm 2024.

Việt Nam hoan nghênh đầu tư từ New Zealand vào các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu như giáo dục đào tạo, công nghệ thông tin, thủy sản, nhất là công nghệ chế biến sau thu hoạch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với New Zealand, đối tác chiến lược quan trọng ở Nam Thái Bình Dương của Việt Nam và ASEAN.

Thủ tướng New Zealand Ardern đến Hà Nội hôm nay, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam dài 4 ngày theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Lễ đón chính thức Thủ tướng Ardern đã diễn ra trước đó tại Phủ Chủ tịch.

Đây là lần thứ hai Thủ tướng New Zealand đến Việt Nam. Bà Ardern từng đến Đà Nẵng để dự hội nghị APEC năm 2017.

Kể từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào tháng 7/2020, quan hệ Việt Nam - New Zealand ghi nhận nhiều bước tiến với kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt 1,3 tỷ USD, tăng 26,7% so với năm 2020. New Zealand cam kết tiếp tục dành cho Việt Nam khoảng 16 triệu USD vốn ODA trong giai đoạn từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2024.

Trong tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác Chiến lược, hai bên quyết tâm nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực như giáo dục, khoa học - công nghệ, giao lưu nhân dân, nông nghiệp và hợp tác biển.

Vũ Anh