Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho hay Việt Nam mong muốn phát huy quan hệ hợp tác toàn diện với LHQ, góp phần xây dựng thể chế đa phương toàn cầu công bằng.

"Với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát huy quan hệ hợp tác toàn diện với Liên Hợp Quốc, góp phần xây dựng một thể chế đa phương toàn cầu công bằng, minh bạch và hiệu quả", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho hay trong thông điệp gửi tới Phiên thảo luận chung Cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 25/9.

Hoan nghênh chủ đề của khoá họp lần này "Tương lai chúng ta muốn, LHQ chúng ta cần: Tái khẳng định cam kết chung đối với chủ nghĩa đa phương - ứng phó Covid-19 thông qua hành động đa phương hiệu quả", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng nhất kể từ khi LHQ được thành lập, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19 gây ra đối với kinh tế, xã hội, chính trị và cuộc sống của con người.

Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng cơ chế đa phương toàn cầu và khu vực phải được tôn trọng và phát huy, hiến chương LHQ và những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế cần được đề cao và thúc đẩy.

"LHQ cần được tiếp tục cải tổ để trở thành một tổ chức mạnh mẽ và hiệu quả hơn, phát huy vai trò điều hoà lợi ích, ứng xử của các nước trước những biến chuyển to lớn của thời đại", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói. "Chúng ta cần quyết tâm và kiên trì thực hiện hợp tác, hữu nghị thay cho xung đột và thù địch, đối thoại thay cho đối đầu, giải quyết hoà bình các tranh chấp thay cho hành động đơn phương, áp đặt".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thông điệp tới Phiên thảo luận chung Cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 25/9. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đại dịch Covid-19 chính là lời cảnh tỉnh, thúc giục các quốc gia chung tay hành động mạnh mẽ hơn nữa.

"Với tinh thần đoàn kết quốc tế và với nhận thức rằng, chúng ta chỉ có thể chiến thắng đại dịch khi tất cả các quốc gia cùng chiến thắng, Việt Nam đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với nhiều nước, nhất là những nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, tăng cường đóng góp cho các nỗ lực quốc tế liên quan", ông Nguyễn Phú Trọng nói.

Trong vai trò là Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021, Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy đối thoại, giảm căng thẳng, đối đầu, tìm giải pháp công bằng, hợp lý để giải quyết các vấn đề hoà bình, an ninh khu vực và quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ, tăng cường hợp tác giữa LHQ với các tổ chức khu vực, đặc biệt là ASEAN.

Việt Nam cam kết cùng các nước trong và ngoài khu vực ASEAN duy trì, thúc đẩy hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; tuân thủ các nguyên tắc kiềm chế, tránh các hành động đơn phương làm phức tạp tình hình, giải quyết tranh chấp và khác biệt bằng các biện pháp hoà bình, bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý.

"Suốt 75 năm qua, các quốc gia đã cùng nhau xây dựng một LHQ vì hoà bình, hợp tác và phát triển. Chúng ta có trách nhiệm tiếp tục củng cố và tăng cường sức sống cho tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này trước các thách thức và cơ hội to lớn của thế kỷ XXI", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kết lại thông điệp.

Toàn văn thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Anh Ngọc